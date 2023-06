Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 24 e domenica 25 giugno

È arrivata l’estate: c’è chi già è in partenza per le vacanze, ma per chi deve ancora aspettare luglio o agosto, non mancheranno le occasioni per divertirsi e rilassarsi nel fine settimana. Tanti gli eventi di questi giorni: manifestazioni, musica del vivo, mostre e visite guidate. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Per un territorio bello e ricco di cose da vedere, scoprire e perché no assaggiare, è facile organizzare feste e sagre che celebrano le nostre eccellenze gastronomiche e la storia della nostra provincia. Per gli amanti delle rievocazioni storiche è il fine settimana giusto: si terrà l’atteso Palio della Madonna del Soccorso a Cori e a Priverno continuano le feste propiziatorie dei rioni che si contenderanno a luglio il Palio del Tributo. A Borgo Vodice si celebrano le tradizioni contatine e delle ricette tramandate da generazioni con la manifestazione il Fascino delle Nostre Radici che comprende l’Aratura d’epoca e mestieri di altri tempi e la Sagra dei Bigoi al Torcio. Per gli appassionati di vini torna a Fondi Franciacorta in Villa. A Pontenuovo, Sermoneta, si celebra la festa di Sant'Antonio da Padova. Davvero particolare l’evento che ospiterà Piana delle Orme Detectitalia un evento nazionale che chiama a raccolta di appassionati di metal detecting.

Visite guidate

Tante anche le escursioni e le visite guidate alla scoperta del nostro territorio: dall’incontro straordinario che permetterà di vedere il tramonto dalla splendida grotta di Tiberio, alla passeggiata guidata sulle dune a Sabaudia oltre alle aperture del Giardino della Landriana e del Giardino di Ninfa.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo e la cultura in questo week end: nei quartieri Q4 e Q5 di Latina prosegue Altre Storie, la manifestazione culturale che a ogni edizione riscuote sempre più successo. A Ventotene torna il festival letterario Gita al Faro che vedrà il suo momento clou nella serata di sabato. A Sermoneta si terrà Taccuini e Castelli la giornata dedicata agli urban sketchers che immortaleranno lo splendido borgo medievale, mentre venerdì e sabato si potrà assistere ai primi spettacoli della rassegna itinerante Radure, protagonisti questo week end Emanuela Aureli e il Coro InCantu. Ultimi giorni per assistere allo spettacolo Madagascar del Circo di Maya Orfei che ha fatto tappa a Latina.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: ultimi giorni per visitare Attimi la personale dell’artista romano Claudio Marinone allo Spazio COMEL, Texto 1 con le opere di Daisy Triolo che vivificano le poesie di Giuseppe De Paolis, e la personale di Marcello Norcia al MUG di Latina. Proseguono Vie dello Spirito a Palazzo Caetani di Cisterna e a Fondi la grande collettiva Metamorfosi.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.