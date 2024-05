Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 25 e domenica 26 maggio

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tanti gli appuntamenti in questo fine settimana per scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio con la seconda edizione di Bianco, Rosso e Pontino; presso il Canile di Chiesuola ci sarà il terzo open day per conoscere i loro dolcissimi ospiti e le loro storie; proseguono anche le visite guidate al Giardino di Ninfa.

Cultura

Tanti gli eventi che uniscono cultura e divertimento: ultimi appuntamenti per il Maggio Sermonetano, che porta nel borgo medievale ogni fine settimana spettacoli dal vivo, incontri, mostre e tanto altro; proseguono gli incontri con autori e dibattiti del ricco programma de il Maggio dei Libri nella provincia di Latina e non solo. Presso lo Spazio Latinadamare si terrà un divertente Reading Party.

Spettacoli dal vivo

Musica, teatro e danza, a Latina in questo week end ce n’è proprio per tutti i gusti: ultimi appuntamenti con il Tendance, festival dedicato alla danza contemporanea, prosegue la maratona teatrale di NDS Non solo Danza e FAP. Presso il teatro Ateneo di Latina andrà in scena il divertente spettacolo Politically Scorrect.

Concerti

Tanta anche la musica dal vivo in questo fine settimana in provincia di Latina: nuovi appuntamenti con la rassegna Novecento, un secolo da scoprire all’arena del Museo Cambellotti, sul sagrato della chiesa di Santa Rita, sempre a Latina, si terrà il concerto dell’orchestra di fiati Giachino Rossini, mentre al Circolo Cittadino ci si delizierà con la musica napoletana di Partenope – In Canto. A Priverno ci potrà assistere al secondo e conclusivo appuntamento della rassegna Terrapontina… in canto.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: inaugurata a Formia in questi giorni la personale di Normanno Soscia “Tra Sacro e Profano”, proseguono invece la mostra “Le donne della palude” di Claudio Cecconi al Circolo Cittadino di Latina; alla Galleria Monti 8 prosegue la personale dell’artista newyorkese Stephen Buscemi “Blue Star”; in vari musei della provincia di Latina prosegue anche la mostra itinerante Livia e le Altre raccontano; alla OmniArt la collettiva Art is Now. Ultimissimi giorni per visitare allo Spazio COMEL di Latina la personale dell’artista Alessandra Rovelli “Il Senso Mutevole del Nostro Andare” e a Sermoneta trai i vicoli e le piazze più suggestive del borgo medievale la collettiva “Tra Ragione e Follia”.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.