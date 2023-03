Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 25 e domenica 26 marzo

La primavera è arrivata e in questo fine settimana si metteranno le lancette in avanti di un’ora: il che vorrà dire giornate più lunghe con temperature piacevoli. Quale migliore occasione per stare all’aria aperta? In questo week end tanti saranno gli spunti per godersi i primi tepori e la natura che si risveglia, ma anche semplicemente per passare il tempo in maniera piacevole. Come sempre la provincia pontina offre moltissime iniziative per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate, musica e divertimento per tutti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Pasqua si avvicina e ci si prepara a festeggiare soprattutto con diverse manifestazioni benefiche che consentono di comprare uova di Pasqua e così donare fondi per una serie di buone cause: in tantissime piazze d’Italia e anche a Latina si potranno acquistare le Uova di cioccolato dell’AIL, al centro commerciale Latinafiori si potranno acquistare le tradizionali Uova della Solidarietà dell’Associazione Alessia e i suoi Angeli. Tra le manifestazioni prosegue anche Favole di Gusto a Gaeta con l’ultimo fine settimana dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

Visite guidate

Un fine settimana tutto dedicato alla scoperta delle bellezze che ci circondano e alle quali spesso neanche facciamo caso: si potranno vedere luoghi di solito chiusi al pubblico a costi davvero irrisorio grazie alle Giornate FAI di Primavera. Anche a Sermoneta si potranno scoprire le bellezze tra l’Abbazia di Valvisciolo e il borgo medievale passando per la via Francigena. Nella giornata di sabato si terrà anche un bel percorso di trekking Dalle Dune alle Vette alla scoperta delle zone più suggestive intorno a Torre Paola, mentre proseguono le aperture del Giardino di Ninfa.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli spettacoli teatrali che si terranno durante questo fine settimana: da venerdì a sabato al Teatro Moderno si terrà lo spettacolo di varietà C’è Costa per Te, al teatro San Francesco la commedia brillante Ripassi Domani, sabato sera al Fellini di Pontinia andrà in scena Brevi Interviste con Uomini Schifosi. Importanti anche gli spettacoli che andranno in scena domenica: Io e Kate all’Ateneo delle Arti e La Signora del Martedì al Teatro D’Annunzio. Per gli amanti della musica allo Spazio Nicolosi sabato e domenica si terrà la rassegna Papyrus' Friends.

Cultura e arte

Come sempre, tante le mostre d’arte a Latina e provincia: appena inaugurata la mostra di fotografia Echi dalla Turchia, mentre saranno gli ultimi giorni per visitare la personale di Venanzio Manciocchi allo Spazio COMEL, Circe la fascinosa montagna; la collettiva Suggestioni di una quasi primavera al Polo Artistico Culturale del Morbella; la collettiva al femminile MAD Donna ospitata al Museo Emilio Greco di Sabaudia. Prosegue anche la personale dell’artista americano Pacifico Silano al SusiHub di Latina.

Cinema

Per gli appassionati di cinema, si terrà a Formia un incontro con Eleonora Brown che recitò accanto a Sophia Loren nel capolavoro La Ciociara. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.