Week end a Latina e provincia: cosa fare da giovedì 25 a domenica 28 aprile

Con la festa della Liberazione dell’Italia dal regime nazifascista che cade di giovedì, molte scuole e attività lavorative faranno un lungo ponte, molti probabilmente ne approfitteranno per fare un breve viaggio, altri pur rimanendo in città potranno trovare svago, divertimento e relax in tantissimi modi diversi. Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni che si tengono in questa settimana e di genere molto diverso tra loro: a Latina dopo cinque anni di assenza, torna Lievito la manifestazione che porta in città tanti appuntamenti culturali di grande interesse; a Campoverde si tiene l’annuale Mostra Agricola che attrae visitatori da tutta Italia, al Borgo di Fossanova torna invece Camere D’Aria: spettacoli dal vivo, esposizioni, incontri e molto altro ancora. Per l’occasione anche il Museo Medievale organizzerà diverse iniziative per grandi e piccini.

Visite guidate ed escursioni

Tra i vari appuntamenti per scoprire meglio il territorio ci sono diverse iniziative: a Terracina una visita guidata teatralizzata a tema fantasmi, per scoprire le leggende che si tramandano da generazioni legate ai principali luoghi del centro storico; al Giardino della Landriana oltre alle consuete visite guidate ai vari ambienti pieni di fiori e piante si svolgerà anche la mostra mercato Primavera alla Landriana. A Norma nella giornata del 25 aprile sono in programma visite guidate al Parco Archeologico di Norba. Aperto nei giorni festivi e nel week end anche il Giardino di Ninfa.

Spettacoli dal vivo

Sono tanti gli appuntamenti musicali in questo fine settimana: al Teatro Moderno si terrà il concerto di Lebron Johnson; alla Cattedrale San Marco si terrà un concerto per celebrare il copatrono della città; sempre a Latina, presso l’Ateneo delle Arti si terrà il concerto Incontri con la Chitarra, anteprima del celebre Caroso Festival; a Terracina si terrà il recital Dante (in)Canti infernali che apre la rassegna Regina Theatri. Il lungo ponte sarà introdotto già mercoledì sera con lo spettacolo che vede protagonista Veronica Pivetti “L’inferiorità mentale della Donna”.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: alla Galleria Monti 8 sarà inaugurata la personale dell’artista newyorchese Stephen Buscemi “Blue Star”. Volgono al termine: al Museo Cambellotti la seconda edizione del Concorso Internazionale di Fotografia città di Latina; allo Spazio COMEL Atlante la personale di Luca Giannini; e a Priverno la mostra Per la Storia della Mia Città, Lettere dal Fronte. Proseguono: allo spazio culturale Nicolosi prosegue Fiori dal Muro esposizione di opere realizzate dalle detenute del carcere di Latina; in vari musei archeologici della provincia la mostra diffusa Livia e le Altre Raccontano, presso la OmniArt Open Gallery la collettiva Living in Colors e al MADXI di Latina Scalo Potere del Sapere.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.