Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 26 e domenica 27 agosto

Sono tanti gli appuntamenti e gli eventi in programma anche nell’ultimo fine settimana del mese nella provincia di Latina, quello del 26 e del 27 agosto. Appuntamenti per tutti i gusti con rassegne enogastrnomiche, manifestazioni, visite guidate, escursioni, spettacoli e concerti. Vi diamo qualche suggerimento su alcuni degli eventi in calendario.

Manifestazioni

Sono davvero molte le manifestazioni in programma che vanno a soddisfare i gusti di tutti. Imperdibili “Circeo diVino”, la rassegna enogastronomica che anima il borgo storico di San Felice Circeo nelle due giornate di sabato 26 e domenica 27 agosto, la Festa della Birra a Fondi e “Sermoneta in Folklore”, il festival internazionale che iniziato nei giorni scorsi vive proprio nel week end il suo momento clou; a Norma c’è poi la “Notte Bianca” mentre a musica e degustazioni sono protagonisti del “Priverno Jazz”. Il litorale di Gaeta si anima con la gara dei Castelli di Sabbia mentre a Sabaudia va in scena “Moda Media” con i giornalisti che sfilano in passerella per beneficenza. Proseguono, poi, gli appuntamenti nell’ambito della Festa ella donna dei Campi a Borgo Carso.

Visite guidate

Suggestive anche le offerte per quanto riguarda le escursioni e le visite guidate che permettono di conoscere meglio il nostro territorio e tutte le sue bellezze. Sabato è in programma l’escursione in notturna sul Monte Trina, tra le vette meno conosciute del Parco dei Monti Aurunci dalla quale si può godere di un panorama dal Circeo alle isole pontine. Sono sempre aperti e visitabili anche il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Spettacoli

Proseguono in questo fine settimana gli appuntamenti con il “Puntini Fest”, il festival teatrale per bambini e ragazzi che fa tappa a Norma; a Formia si chiude la rassegna di musica e spettacolo Arena Cicerone con due spettacoli tra cui quello di domenica di Peppe Iodice. Si chiude anche la X edizione di Sipario d’Autore a Itri con l’ultimo spettacolo:"Plus Ultra" della Compagnia “La Matassa”.

Concerti

Non mancano eventi legati alla musica. Domenica 27 agosto in piazza del Popolo a latina c'è il concerto gratuito di Marco Morandi, mentre sul lungomare di Scauri si esibiscono i “Siamo Innocenti” con Alberto Rocchetti, il tastierista di Vasco Rossi, e a Castelforte arriva il rocker Plato con la sua Credi Davvero Rock Band. Ultimi appuntamenti, poi, con il “Cori Jazz Festival”.

Rassegne estive

Proseguono anche gli appuntamenti inseriti nei calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, iniziative per tutti i gusti al centro di Formia e la rassegna Fondi sotto le Stelle.

Cinema

A Ponza, dove è nato, per il suo decimo anniversario torna il cinema più piccolo del mondo a bordo di un’Apecar: l'edizione 2023 di FeelMare festeggia infatti sull’isola con tre giorni di proiezioni. Proiezioni anche per il “Cinema sotto le stelle” di Aprilia. Si aggiunge poi la programmazione all'aperto del Multisala Corso di Latina. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, ci sono film che rientrano nella vasta programmazione delle sale pontine.