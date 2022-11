Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 26 e domenica 27 novembre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. È tempo di relax e divertimento e anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni

Tanti sono gli appuntamenti e dai temi più disparati nel fine settimana pontino: dall’inaugurazione dell’accademia di discipline artistiche MonstarLab, alle iniziative in programma per domenica nel centro storico di Priverno, per sensibilizzare sul tema della lotta alla violenza di genere.

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo weekend non mancheranno diversi spettacoli dal vivo per tutte le età: dallo spettacolo Dal Sogno alla Scena di e con Daniel Pennac che inaugura la stagione del Fellini di Pontinia, poi per i più piccini abbiamo a Gaeta il musical Peppa Pig Live – La Gita in Spiaggia, nell’unica data pontina; il Cavaliere sulla Luna che prosegue la rassegna Famiglie a Teatro a Priverno. Tanti anche i concerti con musica per tutti i gusti: a Latina si terrà il concerto Mediterraneo, Sentieri di Mare che vede protagonista l’Archetipo Ensemble e di fronte al Comando dei Carabinieri la Serata Arancione in occasione della Giornata contro la violenza sulle donne.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: sarà inaugurata presso l’abbazia di Valvisciolo la personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, al Castello Caetani l'affascinante mostra di xilografie giapponesi al Chiostro della Stoà si potrà ammirare l’esposizione di 16 artisti pontini ne I Tempi della Pittura, prosegue la quinta edizione de Il Silenzio dell’inchiostro, collettiva di libri d’artista a Bassiano; c’è tempo fino a domenica per votare le opere preferite in concorso allo Spazio COMEL per la IX edizione del Premio COMEL; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio. Prosegue anche Artisti per la Casa del Combattente, iniziativa nata per sostenere la campagna Luoghi del Cuore del FAI.

Aspettando Natale

Per chi vuole già assaporare l’atmosfera natalizia sono già iniziate le prime manifestazioni: sono state appena inaugurate le luminarie nel centro storico di Fondi, a Gaeta proseguono Favole di Luce le splendide luminarie animate da tanti eventi, a Maenza proseguono le iniziative del fine settimana al Castello di Babbo Natale.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.