Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 27 e domenica 28 agosto

Ultimo fine settimana di un agosto che è stato ricco di eventi e tanto divertimento per tutti. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora interessante di relax e divertimento, ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla sagre agli spettacoli teatrali, dalle mostre ai concerti, ce n’è per tutti i gusti e per tutte le età.

Sagre, feste e manifestazioni

Il territorio pontino offre tantissimi eccellenti prodotti tipici che vengono promossi con le sagre che nel periodo estivo spopolano: come la Sagra della Capra a Sonnino o la Sagra della Cicerchia a Campodimele. In effetti le occasioni per mangiare buon cibo e ascoltare buona musica le offrono anche il Beer Buffalo Fest a San Felice Circeo, la Festa della Birra a Borgo Montello o le feste patronali come quella della Madonna dei Campi a Borgo Carso o la Festa di San Bernardo a Valvisciolo. Di grande impatto anche il Palio delle Contrade che si terrà a Terracina.

Teatro e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti interessanti per gli amanti del teatro: la rassegna itinerante dei monti Lepini Radure che si sposta nel fine settimana a Cori; il Puntini Fest, festival dedicato al pubblico più giovane, che approda a Norma; il Festival dei teatri d’arte mediterranei che si terrà a Formia. Per chi ama la musica e gli spettacoli dal vivo, questo fine settimana offre il Festival del Folklore a Sermoneta, i primi appuntamenti della rassegna Ecosuoni a Terracina, il concerto della Banda dei Carabinieri che chiude la rassegna Mediterranea, il concerto di Marco Lo Russo a Ponza (venerdì) e del Natalino Marchetti & Simone Alessandrini Duo al Giardino di Ninfa.

Visite guidate

Sono in programma per il fine settimana anche una serie di appuntamenti di grande interesse anche per chi vuole conoscere meglio il nostro territorio: dalle visite guidate alle bellezze archeologiche di Formia, all’apertura straordinaria del Teatro Romano di Terracina, alle passeggiate poetiche nel Parco Nazionale del Circeo, fino alle aperture del Giardino di Ninfa.

Mostre

Tante le mostre da visitare nel weekend: L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi proseguirà fino a settembre, l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani di Sermoneta sarà aperta al pubblico fino all’autunno, la personale di Franco Vitelli a Priverno e la mostra dedicata a David Bowie a Palazzo Caetani a Fondi.

Rassegne estive

Proseguono le rassegne estive organizzate dalle amministrazioni comunali per animare l’estate di residenti e visitatori, questo fine settimana per Latina Estate si terrà il reading Radici in Aria, a Priverno è prevista la Notte Bianca, mentre Fondi propone a residenti e visitatori visite guidate, incontri culturali, concerti e spettacoli teatrali oltre VicolArt.

Estate al cinema

Tanti gli appuntamenti dedicati al cinema in questa rovente estate: oltre all’ormai tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto offerto dal Multisala Corso, con recuperi di grandi successi della passata stagione, anteprime ed eventi speciali, anche ad Aprilia si potrà guardare film su maxi schermi e per tetto un cielo stellato con la rassegna Cinema Sotto le Stelle.

Sempre ricca anche la programmazione dei cinema pontini che propongono le ultimissime uscite in sala.