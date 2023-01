Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 28 e domenica 29 gennaio

Arriva un altro fine settimana e molti sono alla ricerca di svago, divertimento e cose interessanti da fare. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle sagre e alle visite guidate.

Il Giorno della Memoria

Questo fine settimana è anticipato venerdì 27 gennaio, dal Giorno della Memoria durante il quale saranno tantissime le iniziative per ricordare, imparare e riflettere: oltre ai viaggi di istruzione, onoreficenze e gli incontri organizzati dai comuni pontini, al Museo Ebraico di Fondi per esempio si terrà il concerto dedicato all’arte ebraica declinata al femminile; presso la sala conferenze della CGIL di Latina si terrà un doppio incontro con autori che ci permetterà di scoprire momenti della storia del territorio, in particolare durante la deportazione degli ebrei e la seconda guerra mondiale in territorio pontino. Sabato sera invece Opera Prima celebrerà il Giorno della Memoria con lo spettacolo Binario 21, liberamente tratto da un libro di Liliana Segre.

Manifestazioni ed escursioni

In questo weekend nelle borgate di Sermoneta proseguono le celebrazioni del piatto invernale per eccellenza con la Festa della polenta a Pontenuovo. Sul lido di Latina invece si passerà una giornata a stretto contatto con il mare degustando vini ed eccellenze nostrane con Fogliano Food e Wine. A Sabaudia proseguono le escursioni de Il Sentiero di Circe che stavolta farà tappa alla Piscina della Verdesca.

Spettacoli dal vivo

Tanti sono gli spettacoli, sia teatrali che musicali, che si terranno in questo fine settimana: oltre alle già citate celebrazioni del Giorno della Memoria a Opera Prima, a Priverno andrà in scena Stefano Masciarelli con la commedia E Vissero Felici e Colpevoli. Al Circolo Cittadino di Latina si terrà il concerto Napoli Versi e Musica.

Mostre

C’è sempre tanta arte da ammirare a Latina e provincia nel fine settimana: sarà inaugurata proprio questo sabato la collettiva Diversi Universi al Polo Artistico Culturale Morbella; prosegue a Sermoneta la mostra Ritratto d’Artista che propone le opere di Laura Marcucci Cambellotti; ultimi giorni per ammirare la mostra Ibrida – Hybrid personale dell’artista romano Marco Cavalieri allo Spazio COMEL.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.