Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 29 e domenica 30 giugno

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Enogastronomia

Con l’estate si moltiplicano le occasioni per gustare gli eccezionali prodotti locali, vini, olii, formaggi, pesce azzurro, prodotti della terra e così anche le manifestazioni che permettono di fare degustazioni guidate, infatti in questo fine settimana si terranno a Fondi Franciacorta in Villa, dedicata ai vini e alle eccellenze locali e Sapori di Mare a Sperlonga, manifestazione dedicata alle golosità di pesce e non solo.

Manifestazioni e feste

Tante le manifestazioni che si tengono nel periodo estivo, dalle feste di piazza alle rievocazioni storiche agli appuntamenti religiosi e laici. Questa settimana c’è proprio l’imbarazzo della scelta: a Cori entra nel vivo il Carosello Storico dei Rioni con il Palio della Madonna del Soccorso, a Priverno proseguono le cene propiziatorie che precedono il Palio del Tributo con la Festa di Porta Romana.

A Fondi prosegue Un mare di eventi, il ricco calendario di eventi estivi con musica dal vivo e divertimento per tutti. In occasione delle celebrazioni dedicate alla santa patrona di Latina e dell’agro pontino si terrà il suggestivo Pellegrinaggio notturno alla casa del Martirio di Maria Goretti. A Borgo Sabotino prende il via la Festa del Sacro Cuore di Gesù con stand gastronomico e musica dal vivo tutte le sere.

Tanti i maxischermi piazzati un po’ in tutta la provincia per vedere la partita dell’Italia impegnata contro la Svizzera negli ottavi di finale.

Per chi ama la natura e la storia, come è consuetudine durante la bella stagione, ci sono le visite guidate al Giardino di Ninfa

Spettacoli teatrali

Il fine settimana sarà costellato da tantissimi spettacoli dal vivo, si inizia già venerdì sera Giobbe Covatta che porta il suo ultimo spettacolo nella suggestiva cornice del parco archeologico dell’Antica Norba. Prende il via anche la rassegna Radure che porta nei luoghi più belli della Vina Francigena del Sud in terra pontina spettacoli dal vivo. A Formia invece torna puntuale come ogni anno il festival dedicato al teatro per ragazzi il Cancello delle Favole.

Cultura

Tanti anche gli appuntamenti culturali: prosegue con il secondo week end di appuntamenti Altre Storie che porta musica, incontri e dibattiti nel quartiere Q5. A Terracina si tiene il RetroFestival per fare un tuffo nella musica e nelle danze degli anni ’50. Presso l’Arena del Museo Cambellotti ci sarà lo spettacolo conclusivo della rassegna Novecento.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a Bassiano si potrà partecipare attivamente all’installazione sonora Archive of Voices. Proseguono presso la galleria Monti 8 In Between personale dell’artista Monika Marchewka, nello splendido borgo medievale la collettiva Sermoneta Summer Art e alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.