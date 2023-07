Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 29 e domenica 30 luglio

Il caldo torrido sembra essersi un po' attenuato, c'è più voglia di uscire per andare a divertirsi e vedere cose nuove. Tante sono le manifestazioni estive in giro per la provincia per rallegrare turisti e residenti che non sono partiti per le vacanze: sagre, feste, escursioni, musica dal vivo, spettacoli teatrali e molto altro ancora. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ricchi di eventi e appuntamenti i calendari della programmazione estiva dei vari comuni della provincia pontina: musica e cultura a Sabaudia, divertimento per grandi e piccini a Priverno, visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta, sport e musica dal vivo a Latina, appuntamenti per tutti i gusti al centro di Formia, tre mesi di eventi in programma nella rassegna Fondi sotto le Stelle.

Manifestazioni e visite guidate

Grandi protagonisti del fine settimana gli ottimi prodotti locali pontini che potranno essere degustati in diverse manifestazioni in giro per la provincia: a Bassiano torna la tradizionale e attesissima Sagra del Prosciutto, mentre a Santi Cosma e Damiano ci sarà la Sagra del Tartufo Aurunco; a Lenola nell’ambito della manifestazione Naturalmente si terrà la Sagra della Trippetta.

Per chi ama le manifestazioni che celebrano le antiche tradizioni, le bellezze dei nostri piccoli centri lepini e il divertimento per tutti arrivano: Svicolando a Priverno: musica, spettacoli dal vivo e degustazioni in tutto il centro storico; Taccuini & Castelli raduno di urban sketcher a Prossedi e a Cori il Palio di Sant’Oliva che conclude l’edizione 2023 del Carosello Storico dei Rioni.

Per chi preferisce il divertimento spensierato arriva la Festa alla parrocchia di San Maria Assunta a Doganella di Ninfa.

Per chi ancora non ci è mai stato proseguono le visite guidate al Giardino di Ninfa e al giardino della Landriana.

Concerti

Tanti appuntamenti con la musica dal vivo: a Terracina si terrà il Summer Day Music Fest, mentre al Parco Susetta Guerrini di Latina si terrà la manifestazione Q4 in Festa; sul lungomare, sempre a Latina, si terrà il suggestivo concerto all’alba sulla spiaggia Il Suono del Silenzio. Anticipano il fine settimana due concerti jazz quello dei Quintorigo a Formia e il primo degli appuntamenti di Ninfa Jazz nello splendido giardino.

Spettacoli teatrali

Per gli amanti del teatro questo fine settimana ci sarà l’imbarazzo della scelta: a Fondi c’è il Festival di Mezza Estate, una serie di spettacoli teatrali nella splendida cornice del chiostro di San Domenico; prosegue la rassegna Radure, che ogni settimana porta in un diverso paese posto sulla via Francigena uno spettacolo, stavolta protagonista a Priverno sarà Cinzia Leone con “Mamma Sei Sempre Nei Miei Pensieri, Spostati!”; continua anche Il Parco e la Commedia che porta spettacoli di alto livello presso il Parco Nazionale del Circeo. Mentre lunedì sera, nell’ambito del Festival del teatro Classico a Formia si terrò l’Edipo a Colono.

Mostre

Tante anche le mostre nel territorio pontino: a Sabaudia sarà in esposizione la statua dell'Ulisse di Ugo Attardi, nel Museo dell’Abbazia di Valvisciolo è visitabile la mostra dedicata all’Arte Contemporanea, che si affianca alla prestigiosa collezione del museo. Presso lo splendido quartiere della Giudea a Fondi prosegue con diversi eventi collaterali la mostra Percorsi d’Arte. Sempre a Fondi ma al Palazzo Baronale si può visitare fino a settembre la grande collettiva Metamorfosi, mentre a Cisterna c’è la personale le Vie dello Spirito di Barbara Stamegna.

Cinema

Tra gli appuntamenti dedicati agli amanti del cinema, c'è la programmazione all'aperto del Multisala Corso di Latina. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.