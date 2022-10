Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 29 e domenica 30 ottobre

Fine settimana lungo per chi farà ponte lunedì 31 ottobre, molti magari prenderanno al volo l’occasione per fare un breve viaggio, ma per chi rimane è tempo di relax e divertimento e non mancheranno gli appuntamenti e le iniziative per passare qualche ora spensierata: musica dal vivo, manifestazioni, mostre, visite guidate e non ultimi gli eventi di Halloween che celebreranno la festa più “spaventosa” dell’anno.

Manifestazioni

Con l’arrivo dell’autunno non si può non celebrare un prodotto tipico dei nostri monti: la castagna! A Norma infatti ci sarà la 53° edizione della Sagra della Castagna. Sempre alta l’attenzione sulle eccellenze del territorio a Cisterna che stavolta ospiterà la manifestazione Vini a Palazzo con degustazioni di prodotti provenienti da tutto il Lazio. Sempre di ottimo cibo si parlerà a Fondi con lo Street Food Festival organizzato in occasione di Halloween, e sempre in tema di brividi tante iniziative aspetteranno per tutto il fine settimana grandi e piccini al Centro Commerciale Itaca di Formia. Tra le manifestazioni più attesa c'è sicuramente Favole di Luce, le luminarie che saranno inaugurate a Gaeta questo sabato.

Visite guidate

Dato che, sebbene sia autunno inoltrato, le belle giornate ancora ci accompagnano sono ancora in programma visite guidate come quella di sabato prossimo sul Monte Orlando e gli ultimissimi giorni di apertura del Giardino di Ninfa che dopo il 1 novembre chiuderà alle consuete visite per riaprire in primavera.

Spettacoli dal vivo

Tanti gli eventi dal vivo a cui assistere, in particolare arriva il Latina Music Festival: quattro giorni di grande musica e ospiti nell’area del mercato settimanale. A Campodimele si rinnova l’appuntamento con il jazz con il concerto del Francesco Nastro Trio.

Arte e cultura

Grande spazio alla cultura nel weekend, con la manifestazione Camere d’Aria che si terrà nello splendido borgo medievale di Fossanova; rimanendo in un contesto storico si può andare a visitare Palazzo Caetani a Sermoneta dove, ancora per pochissimi giorni, sarà in esposizione la Spada di Cesare Borgia. Per gli appassionati di arte contemporanea un appuntamento interessante sarà quello della collettiva Out of Place alla galleria Monti 8.

Cinema

Nel periodo di Halloween molti amano guardare film horror, che ci si trovi a casa o a sobbalzare in una sala cinematografica buia, in questo caso, come sempre, la programmazione nelle sale pontine è ricca di film e novità.