Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 3 e domenica 4 dicembre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. È tempo di relax e divertimento e anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo fine settimana non mancheranno gli appuntamenti con la musica e la cultura, in questo casa Formia la farà da padrona con la presentazione della biografia di Pino Daniele a cura di suo figlio Alessandro e il concerto di Tony Esposito che, oltre a prensentare i suoi grandi successi e le canzoni che hanno maggiormente caratterizzato la sua carriera, proporrà anche un omaggio al caro amico Pino Daniele.

Teatro

Tanti gli spettacoli teatrali in programma per il fine settimana: al Fellini di Pontinia si potrà assistere sabato sera allo spettacolo di beneficenza Controsole, mentre domenica appuntamenti per i più piccoli con Il Folletto Ciabattino per la rassegna Domeniche in Famiglia. Sempre dedicato al pubblico più giovane anche lo spettacolo Il Cavaliere sulla Luna che si terrà al teatro di Opera Prima. Al Teatro Europa di Aprilia andrà in scena Ciao Signò l’esilarante spettacolo con Marco Mazzocca, e al Moderno di Latina per tutto il fine settimana sarà replicata la commedia Riunione di Famiglia con un cast d’eccezione: Katia Ricciarelli, Nadia Rinaldi, Claudio Insegno e Fabio Ferrari

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: sarà inaugurata sabato la personale dell’artista americana Lanise Howard presso la galleria Monti 8; per tutto il periodo festivo al Caffè degli artisti si potranno ammirare le opere di Ersilia Sarrecchia; proseguono presso l’abbazia di Valvisciolo la personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, a Bassiano la mostra del libro d’artista Il Silenzio dell’Inchiostro e al Castello Caetani di Fondi l’esposizione di xilografie giapponesi Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E; al Chiostro della Stoà si chiude l’esposizione di 16 artisti pontini ne I Tempi della Pittura; allo Spazio COMEL si terrà la cerimonia di premiazione dei vincitori che chiuderà la IX edizione del Premio COMEL; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio.

Aspettando Natale

Per chi vuole già assaporare l’atmosfera natalizia sono già iniziate le prime manifestazioni: Fondi, animata da splendide luminarie, sarà teatro di vari eventi, a Gaeta proseguono Favole di Luce le splendide luminarie animate da tanti eventi, a Maenza ogni fine settimana si aprono le porte del Castello di Babbo Natale, mentre sarà inaugurato al Castello di San Martino a Priverno un ricco calendario di appuntamenti e mercatini di Natale.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.