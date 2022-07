Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 30 e domenica 31 luglio

Un altro fine settimana di caldo torrido, c’è chi lo passerà al mare, chi è già partito per le vacanze, ma per chi rimane in città sono in programma moltissimi eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Manifestazioni

Tante sono le manifestazioni in programma questo fine settimana, dal Palio di Sant’Oliva che conclude per quest’anno il Carosello Storico dei Rioni di Cori, alla celeberrima e tanto attesa Sagra del Prosciutto di Bassiano che celebra una delle eccellenze gastronomiche del territorio. un altro appuntamento che promuove il territorio e le sue bellezze è Svicolando in programma a Priverno, come pure la rassegna @TNicolosi che porta nel quartiere storico di Latina musica, spettacolo e intrattenimento di alta qualità. Al via in questo fine settimana anche Mediterranea, la rassegna culturale di approfondimento politico, che quest’anno si tiene a Sabaudia.

Rassegne estive

Tanti sono gli eventi estivi organizzati dalle varie Amministrazioni Comunali: calendari ricchi di spettacoli dal vivo, incontri, rassegne come quelli ospitati nell’Estate Privernate, o quelli in programma a Minturno e Scauri per tutto il fine settimana. Le serate di intrattenimento in programma a Cisterna o il ricco calendario di eventi a Fondi.

Per i turisti e chi vuole fare una gita fuori porta vengono organizzate anche visite guidate alle bellezze archeologiche di Formia, allo splendido Giardino di Ninfa e persino delle messe in spiaggia a Minturno.

Musica dal vivo

Questo weekend si preannuncia all’insegna della musica con tanti concerti, festival e rassegne. Ce n’è davvero per tutti i gusti dal Montenero Rock Festival a San Felice, tutto dedicato al rock italiano, al Kebanda Festival a Formia, che vede protagoniste le street band più amate d’Italia; a Sermoneta, nell’area del mercato di Monticchio si terranno tre giorni di concerti con il Sermoneta Summer Festival. Largo spazio anche alla musica classica con un altro appuntamento con il Festival Pontino di Musica, con gli appuntamenti di chiusura della manifestazione che vedranno esibirsi ai Giardini del Comune Marco Lo Russo sabato sera e la piccola Isabella Paruzzo col suo ukulele domenica sera. Suggestivo il Concerto al Levar del Sole a Gaeta, un concerto sulla spiaggia all’alba e il concerto jazz sul lago di Paola che sabato sera vedrà protagonista il Thomas Kirkpatrick jazz Quartet.

Appuntamenti culturali

Come sempre nel fine settimana pontino non mancano gli appuntamenti culturali: prosegue a Sabaudia, nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo, la rassegna Il Parco e la Commedia e nell’area archeologica di Caposele a Formia il Festival del Teatro classico con una trasposizione della commedia plautiniana Epidicus. Nello splendido Parco della Rimembranza di Terracina si terrà l’incontro con Alessandro Capriccioli che presenterà il libro “Tre metri quadri, quattro anni di visite in carcere” all'interno della rassegna Libri al Parco.

Ultimi giorni per visitare la mostra Il Sogno del Latte, esposizione tutta al femminile alla galleria Romberg di Latina, mentre L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi proseguirà fino a settembre e l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani di Sermoneta sarà aperta al pubblico fino all’autunno.

Estate al cinema

Tanti gli appuntamenti dedicati al cinema in questa rovente estate: oltre all’ormai tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto offerto dal Multisala Corso, con recuperi di grandi successi della passata stagione, anteprime ed eventi speciali, si tiene a Ventotene il festival dedicato al cinema d’autore e documentario.

Sempre ricca anche la programmazione dei cinema pontini che si arricchisce del thriller Shark bait.