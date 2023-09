Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre

L’autunno nella provincia pontina è mite, le giornate sono più corte ma è sempre piacevole stare all’aria aperta e godere di manifestazioni, escursioni e iniziative di vario tipo. Come sempre a Latina e provincia, per chi ha voglia di divertirsi in maniera originale e rilassarsi, c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e cultura

Come sempre il fine settimana nella provincia pontina offre molte occasioni per conoscere meglio il territorio, la sua storia e le eccellenze enogastronomiche locali, in quest’ottica arrivano diverse manifestazioni come Viaggi nel Gusto a Cori, tra degustazioni e iniziative varie, la Tradizionale Fiera Nostra che si tiene a Priverno, la Secolare Fiera di San Michele a Sermoneta, la Festa dello Sport a Formia, alla scoperta dello sport come strumento per conoscere il territorio e la Festa di San Michele ad Aprilia.

Visite guidate

Tante anche le escursioni, visite guidate, passeggiate e laboratori per conoscere meglio i luoghi della cultura, musei, giardini e parchi. Tra queste ci sono le aperture a ingresso gratuito dell’iniziativa #domenicalmuseo, i laboratori dedicati al racconto dei Miti al Museo Archeologico di Priverno, Posedonia Oceanica manifestazione che omaggi il mare a Formia, e le aperture del Giardino di Ninfa e del Giardino della Landriana che mostrano già lo splendore dei colori dell’autunno.

Spettacoli dal vivo

Un’anteprima della stagione di prosa 2023-2024 del Moderno di Latina aprirà il fine settimana venerdì sera con lo spettacolo Boom di e con Emiliano Luccisano, mentre gli eventi interessanti proseguiranno anche lunedì sera con Tour Music Fest che si terrà al MonStarLab di Latina.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia: proseguono alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam, all’ OmniArt Open Gallery la personale di Marianna Scuderi. Ultimi giorni per visitare altre mostre: la mostra dedicata ad Alessandro Marchetti al Museo Cambellotti, la mostra fotografica a cura di Emergency “Afghanistan dentro la guerra”, le Vie dello Spirito a Cisterna e l’esposizione della statua dell’Ulisse del Maestro Ugo Attardi a Sabaudia.

Cinema

Tanti gli appuntamenti con i festival dedicati al Cinema in questo fine settimana con un altro appuntamento del Fondi Film Festival e l’atteso Visioni Corte Film Festival di Gaeta. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.