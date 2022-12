Weekend di Capodanno: cosa fare a Latina e provincia sabato 31 dicembre e domenica 1 gennaio

Volge al termine questo 2022, per tanti versi difficile, e per tutti coloro che non vogliono rimanere a casa per gustare le tradizionali lenticchie e cotechino, per chi vuole non parteciperà ai cenoni nei ristoranti ci sono diversi spunti originali per salutare l'anno vecchio e accogliere quello nuovo. Ecco qualche suggerimento per voi.

Rassegne Natalizie

Nei giorni festivi proseguiranno inoltre i mercatini e le luci natalizie ad Aprilia, i tanti eventi di Bianco Priverno e il mercatino e le iniziative al Castello di San Martino, al Castello di Babbo Natale a Maenza e le Favole di Luce a Gaeta, come pure le iniziative a Sabaudia, a Ponza; come pure a Formia con il suggestivo presepe vivente di Maranola, giunto alla 48° edizione. Da visitare in questi giorni di festa anche il Presepe nelle grotte a Cisterna, e assistere ancora tanti eventi a a Sermoneta e a Fondi

Gli eventi di Capodanno

Tanti eventi per chiudere l'anno in allegria con gli ormai classici appuntamenti del Capodanno a Teatro, ad Aprilia con lo spettacolo concetto de L'Orchestraccia e al Teatro Moderno con il Mistero del Calzino Bucato. Capodanno al Museo al MadXI di Latina dove si ballerà con la musica dei Tutti Frutti di Mauro Zazzarini. Capodanno in piazza a Sperlonga e Formia, che sarà inoltre allietata dal passaggio degli Sciuscio. Come è tradizione per il primo dell'anno ci saranno i Concerti di Capodanno sia al Teatro D'Annunzio, finalmente agibile e funzionante, e al Teatro Moderno.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: al Caffè degli artisti si potranno ammirare le opere di Ersilia Sarrecchia; presso l’abbazia di Valvisciolo la personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, e al Castello Caetani di Fondi l’esposizione di xilografie giapponesi Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio. Proseguono anche la personale dell'artista Lanise Howard alla Monti 8, Timeline di Elena Nonnis al nuovo spazio SusiHub, Frictions al MUG, Saturnalia a Sperlonga e la mostra il Paesaggio, il Sogno e il Mito allo Spazio COMEL, prorogata fino al 5 gennaio.

Cinema

Un altro passatempo tradizionale per molti è andare al cinema durante le feste. Tante le novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione a Latina e provincia.