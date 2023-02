Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 4 e domenica 5 febbraio

Arriva un altro fine settimana e molti sono alla ricerca di svago, divertimento e cose interessanti da fare. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle sagre e alle visite guidate.

Carnevale pontino e manifestazioni

Si comincia a pensare al Carnevale, già da questa domenica inizierà il tour del Carnevale pontino, e anche a Sabaudia si iniziano i festeggiamenti a partire da Borgo Vodice. Volge al termine invece la serie di Feste della Polenta per le borgate di Sermoneta, gran finale a Tufette.



Spettacoli dal vivo

In questo week end saranno diversi gli spettacoli dal vivo in tutta la provincia. Tra gli spettacoli teatrali si segnalano ad Aprilia il musical La Leggenda della Bella e La Bestia, mentre al Ponchielli di Latina, in doppia replica, si terrà la commedia divertente Oggi Sposi?! . Proseguono gli spettacoli del circo senza animali Millennium.

Cultura e arte

In questo fine settimana pontino cade la prima domenica del mese e dunque torna la manifestazione #domenicalmuseo con una serie d'ingressi gratuiti a musei e parchi archeologici. Di grande interesse anche l’incontro che si terrà al Teatro D’Annunzio Il Peso delle Parole organizzato dal Centro Donna Lilith.

Tra le mostre visitabili in questo periodo prosegue a Sermoneta la mostra Ritratto d’Artista che propone le opere di Laura Marcucci Cambellotti e la collettiva di artisti pontini Diversi Universi presso il Polo Artistico Culturale Morbella.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.