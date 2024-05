Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 4 e domenica 5 maggio

Finiti i ponti e le varie celebrazioni riprende la routine quotidiana: il fine settimana arriva per alleviare dalla stanchezza e dal peso delle responsabilità e allora perché non approfittarne per divertirsi, riposarsi e fare qualcosa di interessante? Come sempre nella provincia pontina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Tante le manifestazioni che si tengono nel week end tra queste lo storico e amato Maggio Sermonetano: un ricco programma di eventi che si tengono nel borgo medievale tra i più belli d’Italia per i fine settimana di tutto il mese.

Tra le visite guidate torna a grande richiesta il Terracina Ghost Tour, dopo il sold out del 25 aprile, si torna a rabbrividire tra i vicoli i luoghi più suggestivi della città. Per chi ama camminare e leggere arriva invece l’Escursione sulla Via Francigena tra Sezze e Fossanova ricalcando le pagine de Il Nome della Rosa. Nel week end sarà aperto anche il Giardino di Ninfa per visitare il connubio tra natura e rovine dell’antica città.

Spettacoli teatrali

Tanti gli spettacoli che si tengono in questo fine settimana: a Sabaudia si conclude la rassegna Parentesi Quadre con “Il giocatore”; ad Aprilia arriva Chiara Francini con la celebre commedia scritta da Franca Rame e Dario Fo “Coppia Aperta, Quasi Spalancata” mentre al D’Annunzio arriva Sergio Rubini protagonista e regista de “Il Caso Jekyll”.

Musica dal vivo

Tanta la musica dal vivo nella provincia di Latina: ad anticipare il week end c’è uno dei concerti della rassegna Incontri con la Chitarra. Tanti gli appuntamenti del sabato sera: alla Casa del Combattente si terrà Istanbul Cafè, concerto di musica tradizionale turca; al Circolo Cittadino ultimo appuntamento con Latina in Jazz si esibirà l’Alessandro Lanzoni & Seamus Blake Quartet. Domenica pomeriggio a Fondi invece si ascolterà musica classica con il concerto “Violino e Organo per Beethoven”

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: sarà inaugurata al MUG di Latina la mostra fotografica Titreşimler Vibrazioni; alla Galleria Monti 8 prosegue la personale dell’artista newyorchese Stephen Buscemi “Blue Star”; al MADXI prosegue la mostra di Euro Rotelli all’interno della manifestazione Potere del Sapere; in vari musei della provincia di Latina prosegue anche la mostra itinerante Livia e le Altre. Ultimi giorni allo Spazio Nicolosi di Latina per visitare la mostra Fiori dal Muro esposizione di opere realizzate dalle detenute del carcere di Latina.

Cinema

A Latina si conclude nella giornata di sabato l’Italian Woman Festival una manifestazione dedicata al cinema di genere. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.