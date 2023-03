Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 4 e domenica 5 marzo

Arriva marzo e per definizione il tempo inizia ed essere incerto, ma questo non fermerà chi ha voglia di divertirsi e rilassarsi durante il week end. Come sempre la provincia pontina offre moltissime occasioni per farlo: dagli spettacoli dal vivo all’arte, alle manifestazioni alle visite guidate, musica e divertimento per tutti.

Manifestazioni ed escursioni

Tante le manifestazioni che prendono il via in questo fine settimana da Favole di Gusto a Gaeta che proseguirà per tutto il mese alle celebrazioni di San Tommaso che si protrarranno per ben tre anni per celebrarne la canonizzazione (1323), la morte (1274) e la nascita (1225). A Formia si celebra invece Lucio Dalla in occasione degli 80 anni dalla nascita. Proseguono sempre nel fine settimana le escursioni alla scoperta della Via Francigena del Sud, questa volta si seguirà il Sentiero dei Briganti a Sonnino.

Cultura e spettacoli dal vivo

In questo week end saranno diversi gli spettacoli dal vivo. Tra gli spettacoli teatrali si segnalano Civico 33 all’Ateneo delle Arti di Latina e Pezion Tony a Mare a Fondi.

Mostre

Anche questo fine settimana saranno tante le mostre a Latina e provincia: sarà esposta al MUG di Latina l’installazione Sacrificio in occasione della Giornata internazionale della donna, mentre al Palazzo Caetani di Cisterna sarà inaugurata la collettiva L’Arte è Cultura. Proseguono invece dalle settimane precedenti: a Cori la mostra a cura di Amnesty International Com’eri Vestita?, allo spazio SusiHub la personale dell’artista americano Pacifico Silano, alla Galleria Monti 8 la collettiva Verklarte Nacht, al Centro Artistico Culturale la collettiva Femminile Plurale.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.