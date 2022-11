Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 5 e domenica 6 novembre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. È tempo di relax e divertimento e anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dagli spettacoli dal vivo alla visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e chi più ne ha, più ne metta.

Visite guidate

Complice il bel tempo e le temperature decisamente alte per la stagione si possono fare ancora piacevoli passeggiate, escursioni e visite guidate alla scoperta delle bellezze del nostro territorio: con le Passeggiate Poetiche si potranno riscoprire luoghi magici e pieni di storia tra Cori, l’Antica Norba e il Giardino di Ninfa; con la rassegna i Luoghi della Francigena invece si potranno percorrere le antiche vie dei pellegrini tra Fondi e Monte San Biagio.

Aspettando Natale

Per chi vuole già assaporare l’atmosfera natalizia sono già iniziate le prime manifestazioni: a Gaeta sono accese le splendide luminarie Favole di Luce animate da tanti eventi e a Maenza sarà inaugurato il Castello di Babbo Natale, aperto tutti i fine settimana.

Spettacoli dal vivo

Tanti gli eventi dal vivo a cui assistere, tra questi segnaliamo il divertente monologo 40 e Sto di e con Andrea Delogu al Teatro Moderno o un nuovo appuntamento con la rassegna Latina Jazz che vedrà protagonista la Montreal Jazzlab Orchestra.

Arte e cultura

Tra gli appuntamenti culturali ci sono una serie di iniziative ospitate dalla Casa del Combattente di Latina, per sostenere la campagna Luoghi del Cuore del FAI e per gli appassionati di arte contemporanea un appuntamento interessante sarà quello della collettiva Out of Place alla galleria Monti 8.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.