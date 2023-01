Weekend della Befana: cosa fare a Latina e provincia venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 gennaio

Si concludono con l'Epifania le feste, ma prima di tornare alla normalità tra scuola, lavoro e attività varie, concediamoci un altro fine settimana lungo per divertirsi, passare del tempo insieme alle persone care e ricaricarsi prima di ricominciare la solita vita. Se non avete già dei programmi, ecco qualche suggerimento per voi.

Rassegne Natalizie

Volgono al termine le varie manifestazioni che hanno animato le festività in tutta la provincia: i mercatini e le luci natalizie ad Aprilia, i tanti eventi di Bianco Priverno e il mercatino e le iniziative al Castello di San Martino, al Castello di Babbo Natale a Maenza e le Favole di Luce a Gaeta, come pure le iniziative a Sabaudia, a Ponza; come pure a Formia con il suggestivo presepe vivente di Maranola, giunto alla 48° edizione. Da visitare in questi giorni di festa anche il Presepe nelle grotte a Cisterna, e assistere ancora tanti eventi a a Sermoneta e a Fondi

La provincia pontina festeggia la Befana

Sono tanti gli eventi in programma nella provincia pontina per festeggiare la vecchina che porta dolciumi ai bimbi buoni e carbone ai birbantelli: tanti gli eventi a Formia, a Castellonorato e Penitro e anche nel resto della città, musica e visite guidate a Sermoneta, la MotoBefana, l'iniziativa benefica che vedrà le Befane in moto partire da Latina e raggiungere Maenza, raduno di Vespe e festa per grandi e piccini anche a Itri, tante iniziative per la manifestazione la Befana vien di Giorno a Priverno, e ben quattro giorni di festa sempre in onore della Befana che si concluderanno con la Sagra del Cascione a San Felice Circeo.

Spettacoli dal vivo e cultura

Non mancheranno gli appuntamenti dal vivo e culturali: dai Campionati Mondiali di sculture scolpite nel ghiaccio a Gaeta, al concerto benefico dei Trillanti a Roccagorga, alle letture animate per bambini de Il Gufo Racconta a Priverno.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: ultimi giorni per ammirare la mostra prorogata fino al giorno dell'Epifania Il Paesaggio, il Sogno e il Mito allo Spazio COMEL; al Caffè degli artisti si potranno ammirare le opere di Ersilia Sarrecchia; presso l’abbazia di Valvisciolo la personale ultimi giorni della personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, e al Castello Caetani di Fondi l’esposizione di xilografie giapponesi Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E. Proseguono anche la personale dell'artista Lanise Howard alla Monti 8, Timeline di Elena Nonnis al nuovo spazio SusiHub, Frictions al MUG, Saturnalia a Sperlonga.

Cinema

Un altro passatempo tradizionale per molti è andare al cinema durante le feste. Tante le novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione a Latina e provincia.