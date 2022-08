Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 6 e domenica 7 agosto

Un altro fine settimana di caldo torrido, c’è chi lo passerà al mare, chi è già partito per le vacanze, ma per chi rimane in città sono in programma moltissimi eventi per tutti i gusti e tutte le età.

Rassegne estive

Varie amministrazioni comunali hanno organizzato ricchi programmi di eventi per animare l’estate di residenti e visitatori, questo fine settimana la rassegna Un’Estate da Vivere a San Felice propone una manifestazione che avvicina i ragazzi al mondo della pesca e una serie di presentazioni di libri; musica dal vivo, spettacoli di danza e mostre sono in programma a Cisterna; approfondimento culturale e politico a Sabaudia con la rassegna Mediterranea; teatro e poesia saranno i protagonisti del weekend a Latina mentre a Fondi si terrà il Festival del Folklore. Tre le feste dedicate al buon cibo e all’intrattenimento questo fine settimana ci sono il Borgo Hermada Beer Fest e la manifestazione Doganella in Festa e venerdì mattina Fondi Fruits Summer che promuove lo sport e il mangiar sano in spiaggia.

Visite guidate

Sono in programma per il fine settimana anche una serie di appuntamenti di grande interesse anche per chi vuole conoscere meglio il nostro territorio: dalle visite guidate alle bellezze archeologiche di Formia, all’apertura straordinaria del Teatro Romano di Terracina, fino alle aperture del Giardino di Ninfa.

Musica dal vivo

Anche questo weekend si preannuncia interessante per gli amanti della musica, in programma diversi concerti e festival dedicati a vari generi dal Caroso Festival a Sermoneta, per la storica rassegna musicale per gli amanti della sei corde, al Priverno Festival Jazz and Food, che propone quattro giorni di musica dal vivo e degustazioni; per i fan della musica classica napoletana c’è il concerto dell’Orchestra Athena a Formia; per chi invece cerca emozioni più particolari torna l’appuntamento con i concerti in spiaggia all’alba con Immersioni Sonore.

Appuntamenti culturali

Come sempre nel fine settimana pontino non mancano gli appuntamenti culturali: prosegue a Sabaudia, nella splendida cornice del Parco Nazionale del Circeo, la rassegna Il Parco e la Commedia e nell’area archeologica di Caposele a Formia il Festival del Teatro classico con l’appuntamento conclusivo dedicato alle Metamorfosi di Ovidio. Per questo fine settimana anche il Giardino di Ninfa ospiterà lo spettacolo teatrale The house of flowers omaggio allo scrittore americano Truman Capote, mentre prosegue presso l’arena del Museo Cambellotti di Latina la rassegna Milagro con lo spettacolo per ragazzi Il Giro della Piazza.

Da visitare L’Orizzonte degli Eventi, mostra antologica dell’artista Enzo Lisi proseguirà fino a settembre e l’eccezionale esposizione della Spada di Cesare Borgia al Castello Caetani di Sermoneta sarà aperta al pubblico fino all’autunno.

Estate al cinema

Tanti gli appuntamenti dedicati al cinema in questa rovente estate: oltre all’ormai tradizionale appuntamento con il cinema all’aperto offerto dal Multisala Corso, con recuperi di grandi successi della passata stagione, anteprime ed eventi speciali, anche ad Aprilia si potrà guardare film su maxi schermi e per tetto un cielo stellato con la rassegna Cinema Sotto le Stelle.

Sempre ricca anche la programmazione dei cinema pontini che si arricchiscono questa settimana con l’uscita della commedia con Diego Abbatantuono Il Mammone.