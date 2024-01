Week end della Befana a Latina e provincia: cosa fare sabato 6 e domenica 7 gennaio

È arrivato il fine settimana dell’Epifania, quello che chiude il periodo festivo e ci riporta al solito tran tran quotidiano. Un fine settimana in cui però vale la pena chiudere in bellezza le feste con tanto divertimento per grandi e piccini. Come sempre a Latina e provincia c’è l’imbarazzo della scelta: feste, spettacoli, sagre e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Eventi per le festività

Sono tantissime le iniziative pensate per rallegrare le festività natalizie in tutta la provincia dalle Favole di Luce a Gaeta al Castello di Babbo Natale a Maenza, alle Vie del Natale a Fondi, le iniziative pensate a Sermoneta per Favole di Natale, il Christmas Land di Cisterna, gli eventi del Natale Apriliano, del Natale a Formia e del Natale di Sabaudia, come pure gli appuntamenti a Terracina con l’Anxur Christmas e a Ponza con l’Isola del Natale. Mercatini e iniziative per i più piccini al Castello di San Martino e nel centro storico di Priverno, come pure nel cuore di Bassiano e ovviamente nel centro di Latina e a Latina Scalo.

Feste della Befana

Tanta è la voglia di chiudere in bellezza le feste e quindi sono tante le iniziative per celebrare l’Epifania: a Latina torna la Befana Volante e il tradizionale mercatino in piazza del popolo, al centro commerciale Latinafiori e anche a Formia si terranno ben due giorni di festa per grandi e piccini. A Fondi un pomeriggio di fiabe e dolciumi in attesa della vecchina sulla scopa.

Manifestazioni

Sono ben due le sagre che arrivano in occasione della festa della Befana per chiudere in allegria e assaggiando prelibatezze locali a San Felice Circeo c’è la Sagra del Canascione e a Sabaudia, precisamente a Mezzomonte, c’è la Sagra del Cinghiale. A Formia nel suggestivo borgo di Maranola si terrà il presepe vivente con l’arrivo dei Re Magi.

Incontri e spettacoli dal vivo

A Fossanova si terrà un divertente laboratorio dedicato al lavoro del miniaturista proprio nel giorno della Befana. In occasione della festività dell’Epifania si terrà un concerto presso la chiesa dell’Immacolata di Latina e, sempre a Latina, proseguono per gli ultimi giorni gli spettacoli del teatro di burattini in centro.

Mostre e Cinema

Per gli amanti dell’arte contemporanea a Latina ultimi giorni per visitare la personale di Valerio Libralato al Caffè degli Artisti.

Il cinema nel periodo delle feste è un appuntamento imperdibile da godere con la famiglia guardando un film adatto a tutte le età, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.