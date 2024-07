Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 6 e domenica 7 luglio

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Enogastronomia

Con l’estate si moltiplicano le occasioni per gustare gli eccezionali prodotti locali, vini, olii, formaggi, pesce azzurro, prodotti della terra e così anche le manifestazioni che permettono di fare degustazioni guidate, infatti in questo fine settimana si terranno a Terracina l’XI edizione di Mangiare con Gusto, due giorni di degustazioni e intenso scambio con i produttori locali. A Pisterzo ai inaugura il programma di eventi estivi con la Sagra dei Fichi, durante la quale si potranno gustare piatti realizzati a base del dolcissimo frutto.

Manifestazioni e feste

Tante le manifestazioni che si tengono nel periodo estivo, dalle feste di piazza alle rievocazioni storiche agli appuntamenti religiosi e laici. Questa settimana c’è proprio l’imbarazzo della scelta: in località Chiesuola a Latina si tiene la Festa della Mietitura che ricorda la vocazione agricola della zona, riprende le tradizioni dei nonni unendo intrattenimento, cultura e divertimento per grandi e piccini. Ultimi giorni di Festa a Borgo Sabotino dove si mangia e si balla tutte le sere. Prende il via in questo fine settimana anche il Montenero Summer Village un vero e proprio villaggio del divertimento con ottimo cibo, musica dal vivo e animazione per i bambini. A Cisterna si terrà la Notte Bianca dei Saldi, negozi aperti fino a tarda ora e intrattenimento per tutti i gusti.

Per chi ama la natura e la storia, come è consuetudine durante la bella stagione, ci sono le visite guidate al Giardino di Ninfa.

Cultura

Tanti anche gli appuntamenti culturali: si conclude con il terzo week end di appuntamenti Altre Storie che porta musica, incontri e dibattiti nel quartiere Q5. A Fondi tanti appuntamenti con autori e spettacoli dal vivo grazie alla manifestazione Un Mare di Eventi. Una rassegna per gli amanti della lettura Libridamare si tiene questo fine settimana a Sperlonga mentre proseguono anche le presentazioni alla corte comunale di Sabaudia con Libri nel Parco. Il week end è anticipato venerdì sera con gli spettacoli al Parco dell’Antica Norba, questa settimana lo spettacolo Storie Sconcertanti che vede protagonista Dario Vergassola.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a San Felice Circeo arriva la collettiva che chiude il progetto Il Sentiero di Circe, progetto che unisce la promozione del territorio alla pittura e disegno en plein air. A Bassiano si potrà partecipare attivamente all’installazione sonora Archive of Voices. Proseguono nello splendido borgo medievale la collettiva Sermoneta Summer Art e alla OmniArt la collettiva Art is Now.

Cinema

Torna a Latina puntuale come ogni estate, il Cinema all’Aperto al Multisala Corso, che esordisce quest’anno con la rassegno Lievito Cinema Estate. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.