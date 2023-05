Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 6 e domenica 7 maggio

Dopo tante festività e ponti è difficile tornare al solito tran tran quotidiano, occorre ricaricarsi nel fine settimana grazie alle tante attività, iniziative, manifestazioni oltre che spettacoli dal vivo, mostre e molto altro ancora che si tengono a Latina e in tutta la provincia pontina. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni e visite guidate

Come sempre grande è l'attenzione per il territorio pontino, questo lo dimostrano le manifestazioni che promuovono le eccellenze locali come la Sagra Agro Alimentare di Priverno, o le bellezze artistiche, architettoniche e culturali della nostra bella provincia: dalle aperture gratuite dei luoghi della cultura con l'iniziativa #domenicalmuseo le visite guidate al Giardino di Ninfa o al Giardino della Landriana o alla scoperta delle bellezze naturali con le escursioni guidate al Picco di Circe organizzate dalla Pro Loco di San Felice.

Cultura e spettacoli dal vivo

Largo agli spettacoli dal vivo, questo fine settimana ci sarà solo l'imbarazzo della scelta: doppio appuntamento per gli amanti della danza al Fellini di Pontinia con lo spettacolo benefico A un passo dal mare e al D'Annunzio con il Balletto di Roma ne Il Lago dei Cigni ovvero il Canto. Al teatro Europa si potrà assistere al monologo dell'affascinante Luca Ward. Anche gli appassionati di musica potranno scegliere tra una vasta scelta di concerti di vari generi: dal jazz del duo Marcotulli Varela al Circolo Cittadino, al cantautorato in gara per LazioSound al Sottoscala 9 passando per il concerto di Daniel Palmacci che presenterà il suo album di esordio. Musica, arte e cultura nel week end anche a Sermoneta con la 28° edizione del Maggio Sermonetano.

Mostre

Tante le mostre in questo fine settimana: alla galleria Monti 8 si potrà visitare la personale dell’artista canadese Owen Rival “Chronic Maintenant” mentre al 2Floor del SusiHub prosegue Face ID la personale dell’artista Eder Olguìn. Proseguono ad Aprilia le mostre antologiche della rassegna Maestri stavolta con l'inaugurazione della personale dedicata a Massimiliano Drisaldi; proseguono inoltre Mad Donna 2023 al MaDXI di Tor Tre Ponti, My Song mostra che unisce musica e street art a Formia, Diario di Viaggio di Alessandra Chicarella all’ICAR di Latina e la personale di Barbara Stamegna a Cisterna.

Cinema

Diversi anche gli appuntamenti dedicati al cinema: si parte da venerdì con l'incontro con Nanni Moretti al cinema Corso di Latina, arriva una tre giorni dedicati ai cortometraggi con l'Aprilia Film Festival giunto alla sua V edizione. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.