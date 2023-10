Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 7 e domenica 8 ottobre

L’autunno nella provincia pontina è mite, le giornate sono più corte ma è sempre piacevole stare all’aria aperta e godere di manifestazioni, escursioni e iniziative di vario tipo. Come sempre a Latina e provincia, per chi ha voglia di divertirsi in maniera originale e rilassarsi, c’è l’imbarazzo della scelta. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni in questo fine settimana che celebrano gli ottimi prodotti del territorio, la sua storia e non solo. A Sermoneta c’è l’ormai tradizionale Rievocazione della Battaglia di Lepanto, mentre tra Valvisciolo e Bassiano si ricorda una storica gara automobilistica, a Roccagorga si celebra un frutto simbolo dell’autunno con la Sagra dell’Uva Fragola, mentre ad Aprilia si celebra il cibo da strada con l’International Street Food. Nello splendido giardino della Landriana si tiene Autunno alla Landriana, l’evento per gli amanti del florovivaismo.

Visite guidate

Tante anche le escursioni, visite guidate, passeggiate e laboratori per conoscere meglio i luoghi della cultura, musei, giardini e parchi. Tra queste c’è la rassegna F@mu Famiglie al Museo a Priverno, sempre per adulti e bambini è in programma una passeggiata naturalistica presso Mola della Corte a Fondi, le visite guidate a Sermoneta in occasione della rievocazione storica e gli ultimi fine settimana di aperture del Giardino di Ninfa e del Giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Parte proprio questo fine settimana la rassegna letteraria LeggiAmo la Città con la presentazione del libro La Fabbrica di Rossana Carturan. Al Castello Baronale di Maenza per tutti i fine settimana del mese di ottobre si potrà assistere alla teatralizzazione di storie horror nel Castello del Terrore.

Mostre

Tante le mostre in corso nella nostra provincia, tra queste si ricordano: alla galleria Monti 8 la personale dell’artista americano Gabriel Madam, all’ OmniArt Open Gallery la personale di Marianna Scuderi.

Cinema

Per gli amanti del cinema ci sono in programma per questo week end gli ultimi appuntamenti del Visione Corte Film Festival, mentre proseguono quelli del Fondi Film Festival. Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.