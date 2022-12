Weekend a Latina e provincia: cosa fare durante il ponte dell’Immacolata

Con il ponte dell’Immacolata molti potranno godere di ben quattro giorni di festa, qualcuno approfitterà per andare fuori città, ma molti, che dovranno comunque lavorare, troveranno facilmente la possibilità di divertirsi e rilassarsi. Anche in questi giorni ci sarà l’imbarazzo della scelta: saranno inaugurate le programmazioni di eventi natalizi in vari comuni della provincia e quindi ci saranno concerti, spettacoli, visite guidate, laboratori per i bambini e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni ed eventi natalizi

Con il ponte dell’Immacolata prendono il via una serie di manifestazioni che proporranno eventi per tutto il periodo natalizio: Natale Sermonetano con visite guidate e luminarie, gli eventi a Cisterna col presepe nelle grotte, i mercatini e le luci natalizie ad Aprilia, i tanti eventi di Bianco Priverno e il mercatino e le iniziative al Castello di San Martino, luminarie ed eventi anche a Fondi, Il Castello di Babbo Natale a Maenza, e le Favole di Luci a Gaeta. Per la sola durata del ponte ci saranno tanti eventi nel quartiere di Castellonorato a Formia, e nel quartiere San Michele a Cori. In diverse piazze pontine poi saranno a disposizione di chi vorrà donare anche le ormai tradizionali Stelle di Natale dell’AIL.

Cultura e spettacoli dal vivo

Anche questo weekend non mancheranno diversi spettacoli dal vivo per tutte le età e per tutti i gusti: a Priverno si terrà lo spettacolo Una Scarpetta per Tre della rassegna Famiglie a Teatro, a Cisterna si terrà il suggestivo Candlelight Festival, con musiche natalizie e non solo, a Cisterna l’ormai tradizionale Xmas Dance Festival, e a Terracina nella serata di venerdì il Lab Christmas Day . A Latina ci si appresta a celebrare il 90° anniversario della città con la rassegna letteraria Tra le Pagine di Atlantide.

Mostre

Tanti gli appuntamenti con l’arte a Latina città: sarà inaugurata nel giorno dell’Immacolata la personale dell’artista americana Lanise Howard presso la galleria Monti 8; per tutto il periodo festivo al Caffè degli artisti si potranno ammirare le opere di Ersilia Sarrecchia; proseguono presso l’abbazia di Valvisciolo la personale dell’artista tedesco Emanuel Mooner, a Bassiano la mostra del libro d’artista Il Silenzio dell’Inchiostro e al Castello Caetani di Fondi l’esposizione di xilografie giapponesi Hiroshige e il mondo illustrato dagli Ukiyo-E; fino a Natale sarà aperta al pubblico anche la mostra di cimeli storici della Lazio.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.