Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 8 e domenica 9 giugno

Arriva finalmente il fine settimana, due giorni per riposarsi e divertirsi con passeggiate, escursioni, feste, buon cibo, musica e arte: come sempre nella provincia di Latina ci sono tanti appuntamenti per tutti i gusti. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Con l’arrivo della bella stagione si moltiplicano le feste di piazza, celebrazioni religiose e manifestazioni enogastronomiche è il caso di questo week end che vede a Latina iniziare la Festa di Sant’Antonio di Padova: sei giorni di festa, oltre alle celebrazioni in onore del santo ci sarà musica dal vivo e un ricco stand gastronomico. Nel suggestivo borgo medievale di Fossanova torna per la sua terza edizione Vini d’Abbazia, tra degustazioni, convegni e master class.

Escursioni e visite guidate

Come sempre sono tanti gli appuntamenti per scoprire in maniera più approfondita e originale il nostro territorio: oltre alle aperture nei week end del Giardino di Ninfa, presso il parco archeologico dell’Antica Norba si terranno delle suggestive visite guidate in mongolfiera per osservare dall’alto le rovine e gli spettacolari panorami che offre la nostra terra.

Su Monte Orlando si terrà inoltre una escursione che permetterà di ammirare il tramonto sul mare e le lucciole lungo il cammino di ritorno.

Spettacoli dal vivo

Anche durante questo fine settimana nella provincia di Latina ce n’è proprio per tutti i gusti: presso l’auditorium Santa Domitilla di Latina si terrà il concerto dei Latinapoli, ad Aprilia gli appuntamenti con la rassegna Accordi in Piazza mentre a Fondi sarà celebrato il Maestro Sestino Macaro in occasione del decimo anniversario della sua morte con un concerto dell’orchestra del Conservatorio di Latina.

Mostre

Tanti gli appuntamenti anche per gli amanti dell’arte: a Latina saranno inaugurate questo sabato ben due mostre di artisti polacchi, allo Spazio COMEL la personale di Hubert Bujak “Frammenti – nel flusso della memoria” e presso la galleria Monti 8 In Between mostra dell’artista Monika Marchewka. Nello splendido borgo medievale prenderà il via la collettiva Sermoneta Summer Art. Proseguono invece a Latina

la mostra “Le donne della palude” di Claudio Cecconi al Circolo Cittadino e alla OmniArt la collettiva Art is Now. Presso il Park Hotel si terrà l’esposizione che sta facendo il giro dell’Italia “Real Human Bodies Exhibition”.

Cinema

Appena uscito nelle sale il film del pontino Fabrizio Nardocci “La Tartaruga” che sarà presentato dal cineasta stesso al Multisala Oxer. Per chi ama guardare film sul grande schermo, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.