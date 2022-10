Weekend a Latina e provincia: cosa fare sabato 8 e domenica 9 ottobre

Dopo una dura settimana di lavoro, beghe quotidiane e contrattempi dell’ultimo minuto finalmente arriva il fine settimana. Finalmente relax e divertimento, finalmente si può staccare un po’ la spina e cambiare i nostri ritmi. Anche questo weekend, se volete passare qualche ora spensierata ci sarà l’imbarazzo della scelta: dalla musica dal vivo alle visite guidate, dall’arte alle manifestazioni e alle sagre e chi più ne ha, più ne metta.

Manifestazioni

In questo secondo weekend di ottobre sono diverse le manifestazioni che celebrano la storia, le eccellenze e le bellezze della nostra provincia. A Sermoneta si celebra il ritorno a casa di Onorato Caetani dopo la vittoria della Battaglia di Lepanto con una splendida Rievocazione Storica. A Latina si terrà Dalla Palude alla Città, una manifestazione che coniuga la passione per le auto d’epoca con la storia della bonifica. Nell’ambito della promozione dei prodotti tipici locali si terrà la Sagra dell’Uva Fragola a Roccagorga animata da canti e danze tradizionali. Tra le varie manifestazioni si ricorda il Fondi Music Festival che propone il concerto Le Donne di Puccini a Palazzo Caetani e Pets – Storie di un amore incondizionato, iniziativa ospitata dal centro commerciale Aprilia 2 dedicata all’importante ruolo dei nostri amici a quattro zampe anche in vari ambiti lavorativi.

Escursioni e visite guidate

In questo fine settimana in cui è ancora bel tempo e le temperature sono miti, sono tante le iniziative che permettono di visitare i luoghi più belli della nostra provincia: le Passeggiate Poetiche che mostreranno ai partecipanti le mulattiere con panorami mozzafiato che congiungono Sonnino a Monte San Biagio; la manifestazione Viaggi nel Gusto a Cori le eccellenze enogastronomiche del territorio saranno affiancate alle visite guidate per il centro storico; si potranno visitare il centro storico di Priverno, i suoi Musei e il Borgo Medievale di Fossanova durante la Festa Nazionale del Plein Air; rimangono gli ultimi fine settimana dell’anno per visitare il Giardino di Ninfa che in autunno si ammanta di colori indimenticabili.

Arte e Cinema

Tante le mostre da visitare nel weekend: allo Spazio COMEL di Latina sarà inaugurata la bipersonale degli artisti Fernando Falconi e Pasquale Simonetti, al Castello Caetani di Sermoneta fino a fine ottobre si potrà ammirare l’eccezionale Spada di Cesare Borgia. Diversi anche gli appuntamenti dedicati alla settima Arte tra questi il Fondi Film Festival che entra nel vivo dei suoi eventi. Come sempre, la programmazione nelle sale pontine è ricca di film e novità.