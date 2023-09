Week end a Latina e provincia: cosa fare sabato 9 e domenica 10 settembre

Le ferie sono finite e le scuole stanno per riaprire, ma invece di abbandonarsi allo sconforto, godiamoci il week end pieno di manifestazioni e iniziative per tutta la provincia pontina. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Rassegne estive

Ultimi giorni di eventi per molte delle rassegne estive che hanno accompagnato i mesi più caldi: le visite guidate e spettacoli dal vivo a Sermoneta, sport e musica dal vivo a Latina, appuntamenti per tutti i gusti al centro di Formia, tre mesi di eventi in programma nella rassegna Fondi sotto le Stelle.

Manifestazioni

Un fine settimana davvero dedicato al territorio, alla sua storia, alle sue peculiarità che vengono promosse in vario modo dalle classiche sagre e manifestazioni enogastronomiche come La Festa del Pesce Azzurro a San Felice Circeo, o La Fiera delle Caciottelle a Roccasecca dei Volsci, e i Vicoli del Vino a Sezze.

Tra le manifestazioni ci sono anche due appuntamenti che uniscono la passione per le auto, d’epoca e non, e per i bei panorami della nostra provincia si tratta del Raduno delle Fiat 500 a Sabaudia e della manifestazione Motori e Rosse Emozioni che si tiene ogni anno a Norma.

Tanti appuntamenti, spettacoli e musica dal vivo e iniziative per i più piccini anche a Latina con Santa Chiara in Festa che prende il via domenica e in centro sempre a Latina torna Il Palio dei Borghi.

Visite guidate

Tante anche le visite guidate alla scoperta di tesori che spesso sono sotto i nostri occhi ma non poniamo loro attenzione, tra queste l’Archeonight di Formia che unisce spettacoli con visite guidate e incontri per tutta la serata, la visita guidata Priverno da Scoprire durante la quale si potranno ammirare luoghi dell’Ex Convento di Santa Chiara di solito chiusi al pubblico. Per chi non li ha ancora visitati sono aperti anche il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Mostre

Come sempre l’arte nella nostra provincia ha sempre un posto speciale e tante sono le mostre da visitare anche in questo fine settimana: sabato si inaugura allo Spazio COMEL la mostra antologica che celebra i 25 anni di carriera dell’acquerellista Valerio Libralato, al nuovo spazio espositivo OmniArt Open Gallery si può visitare la personale di Marianna Scuderi, a Sabaudia fino a fine settembre si potrà ammirare la statua dell’Ulisse del maestro Ugo Attardi, a Fondi c’è Metamorfosi una collettiva dedicata al classico di Ovidio, a Cisterna la personale le Vie dello Spirito di Barbara Stamegna, mentre sono gli ultimissimi giorni utili per vedere Valvisciolo Contemporanea all’Abbazia.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arrivo varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.