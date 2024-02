Carnevale 2024: cosa fare a Latina e provincia

È tempo di Carnevale, le varie amministrazioni comunali hanno organizzato ricchi programmi di intrattenimento per grandi e piccini: sfilate di carri allegorici, di gruppi mascherati, pomeriggi di musica, concorsi, laboratori, animazione e molto altro ancora.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Mentre il Carnevale di Priverno ha il suo clou nel pomeriggio del giorno festivo e una laboratorio creativo per famiglie, ci sono altri comuni che proseguono i festeggiamenti fino al martedì grasso. Come Sermoneta che ha spostato dal week end al martedì grasso i festeggiamenti carnevaleschi.

È tradizionale il grandioso Carnevale Apriliano con tante iniziative che coinvolgono la cittadinanza, gli studenti delle scuole e tanto pubblico che accorre da tutta la provincia.

Grande successo anche per il Carnevale Pontino, una manifestazione itinerante che ha portato allegria in diverse città della provincia e avrà il suo gran finale il giorno di martedì grasso.

Particolare il Carnevale di Latina che prevede nella piazza principale della città mercatini a tema e food truck, oltre all’animazione per bambini. Le iniziative proseguono fino al 14 febbraio collegandosi a San Valentino.

Tanti e variegati anche gli eventi in programma a Cisterna, sfilate in costume, laboratori, spettacoli dal vivo e molto altro ancora fino a martedì 13.

Anche a Fondi due giorni di festa in programma per domenica e martedì grasso, animazione, musica, sfilate di gruppi mascherati, spettacoli in piazza e tanto divertimento per tutti.