Halloween a Latina e provincia: cosa fare il 31 ottobre

Arriva la festa più “spaventosa” dell’anno, spesso accompagnata da polemiche di molti che non ne conoscono le origini cristiane, ma che continua ad affascinare grandi e piccini tanto da scatenare la fantasia attraverso libri, saghe cinematografiche, serie tv, fumetti e molto altro ancora.

Molti si accontenteranno di guardare un horror in tv, alcuni si sbizzarriranno con le decorazioni e i costumi, c’è chi accompagnerà i bambini a fare “dolcetto o scherzetto”, ma per chi non ha voglia di organizzare una festa dai da te ci sono moltissime iniziative in tutta la provincia.

Dalle feste in maschera e laboratori creativi organizzati al centro commerciale Morbella, agli spettacoli di magia e il villaggio spettrale del centro commerciale Itaca di Formia.

A Fondi si prende la palla al balzo della festività per organizzare un Festival dello street Food a tema, con tantissima animazione, musica dal vivo e ovviamente ottimo cibo.

A Maenza si conclude l’esperienza del Castello del Terrore, un percorso tra leggende in cui bisogna svelare un mistero. Mentre nel borgo medievale di Sermoneta sono state organizzate delle visite guidate a tema.

Nell'accogliente teatro di Opera Prima si terranno spettacoli, laboratori creativi e momenti di grande divertimento per tutti i bambini.