Halloween a Latina e provincia: cosa fare il 31 ottobre

Da molti creduta una festa pagana mutuata dalla tradizione anglosassone, in realtà Halloween deriva dalla locuzione di origine scozzese All Hallows' Eve (lett. vigilia di Ognissanti). La festa è una tipica celebrazione cristiana osservata in diversi paesi, ciascuno dei quali ha sviluppato diverse tradizioni, dolci tipici del periodo e usanze varie.

Per molti è una scusa per mascherarsi e divertirsi col dolcetto o scherzetto, per altri quella di celebrare i defunti, e la parte più oscura dell’anno, ovvero l’inverno, prima della rinascita in primavera come afferma la tradizione celtica del Samhain, da cui molti pensano derivi molta dell’iconografia di Halloween. Per altri ancora è il momento per raccontare miti e leggende, storie da brivido ed esorcizzare così la paura dell’ignoto.

In provincia gli eventi di Halloween partono già dal fine settimana e ce n’è davvero per tutti i gusti.

A Sabaudia festa in piazza per quattro giorni tra animazione per bambini e mercatini, nella giornata di domenica a Priverno si terranno laboratori creativi e visite guidate per i più piccini.

Nel pomeriggio di sabato a Formia si terrà una festa "spaventosa" dedicata ai più giovani.

A Maenza volgono al termine gli appuntamenti con il Castello del Terrore, visite teatralizzate per adulti e bambini dai 10 anni in su al castello baronale.

Festa in piazza e divertimento per grandi e piccini a Cisterna, mentre a Sermoneta si terrà Fantasmi, Misteri e Paure nel borgo di Sermoneta, giochi e visite guidate a tema per grandi e piccini proprio nella serata di Halloween.

Mentre al Parco del Circeo si andrà alla scoperta degli “spaventosi” animali notturni con una visita guidata a tema in programma per il 1° novembre.