Week end di Natale a Latina e provincia: cosa fare da sabato 23 a martedì 26 dicembre

È arrivato il Natale, un lungo week end in cui molti approfitteranno per fare viaggi, altri per passare del tempo con la famiglia al completo, altri per oziare e riposarsi dalle frenetiche giornate lavorative. Non mancheranno nella provincia pontina tanti eventi a tema e non. Come sempre c’è l’imbarazzo della scelta.

Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Eventi natalizi

Sono tantissime le iniziative pensate per rallegrare le festività natalizie in tutta la provincia dalle Favole di Luce a Gaeta al Castello di Babbo Natale a Maenza, alle Vie del Natale a Fondi, le iniziative pensate a Sermoneta per Favole di Natale, il Christmas Land di Cisterna, gli eventi del Natale Apriliano, del Natale a Formia e del Natale di Sabaudia, come pure gli appuntamenti a Terracina con l’Anxur Christmas e a Ponza con l’Isola del Natale. Mercatini e iniziative per i più piccini al Castello di San Martino e nel centro storico di Priverno, come pure nel cuore di Bassiano e ovviamente nel centro di Latina e a Latina Scalo. Fino alla vigilia di Natale saranno aperti mercatini artistici al quartiere Nicolosi di Latina che saranno allietati da musica e altri eventi.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni a tema natalizio e non, a Fondi arriva per esempio lo Street Food Festival per gustare ottimo cibo di strada, ascoltare musica e vedere spettacoli vari, a Formia si terranno giorni di eventi per tutte le età: dall’animazione con Babbo Natale e i suoi Elfi alla musica di Sparagna e Scipione a molto altro ancora. A Latina nel giorno di Santo Stefano si terrà un innovativo spettacolo di danza di droni luminosi.

Spettacoli dal vivo

In questo fine settimana legato alle festività del Natale e di Santo Stefano sono diversi gli appuntamenti con la musica dal vivo: al Teatro D’Annunzio sarà recuperata la seconda data pontina del tour di Nino D’Angelo, saltata per problemi di salute del cantante, a Opera Prima Teatro si terrà il concerto del DOS Duo Onirico Sonoro, mentre a Formia si terrà il tradizionale Presepe Vivente di Maranola. Nel cuore di Latina proseguono gli spettacoli del Teatro di Burattini e il giorno di Natale si terrà il concerto del Big Soul Mama Gospel Choir.

Arte e Cinema

Per gli amanti dell’arte contemporanea a Latina sono in corso la personale di Valerio Libralato al Caffè degli Artisti e la bipersonale il Maestro e Anna Laura al Gadern Hotel.

Il cinema a Natale è un appuntamento imperdibile da godere con la famiglia guardando un film adatto a tutte le età, come sempre nelle sale pontine c’è una vasta programmazione.