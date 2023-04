Ponte del Primo maggio: cosa fare a Latina e provincia

Dopo tante festività e ponti è difficile tornare al solito tran tran quotidiano, per fortuna arriva un altro fine settimana lungo grazie alla festività del 1° maggio, quindi largo alle tante attività, iniziative, manifestazioni oltre che spettacoli dal vivo, mostre e molto altro ancora. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Manifestazioni

Tante le manifestazioni di vario tipo: dopo anni di stop torna finalmente in piazza a Latina il concertone del 1° maggio, prosegue la Mostra Agricola Campoverde che sarà visitabile fino al 1 maggio, a Latina scalo tre giorni di festeggiamenti in occasione delle celebrazioni in onore di San Giuseppe Lavoratore. Ad Aprilia invece si svolgerà uno dei maggiori raduni di vespisti l’Audax 300 km.

Visite guidate

Come sempre c’è grande attenzione al territorio e alle sue bellezze, dunque sono tante e in luoghi diversi le visite guidate organizzate su tutto il territorio pontino. Proseguono le iniziative al Parco Archeologico di Priverno con la rassegna Aprile al Parco, mentre nel borgo medievale di Fossanova si terrà un corso e una passeggiata erboristica per scoprire le antiche tradizioni e quanto di esse è ancora attuale. Come sempre sono aperti e visitabili Il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Cultura e spettacoli dal vivo

Tanti gli appuntamenti con lo spettacolo dal vivo: teatro e musica. Si anticipa il fine settimana con lo spettacolo di Maurizio Battista al D’Annunzio e con lo show di Al Bano, È la mia vita, ad Aprilia. Tre giorni di repliche al Moderno con la divertente commedia Il Letto Ovale, spazio ai bambini e alle famiglie con lo spettacolo La Spada nella Roccia in scena al D’Annunzio. Per gli amanti del jazz di terrà il concerto dell’Illogic Trio mentre si concluderà la seconda edizione del Festival Bizantina.

Mostre

Tante le inaugurazioni in questo fine settimana: alla galleria Monti 8 si apre la personale dell’artista canadese Owen Rival “Chronic Maintenant” mentre al 2Floor del SusiHub arriva Face ID la personale dell’artista Eder Olguìn. Proseguono ad Aprilia le mostre antologiche della rassegna Maestri; Percepibili Evanescenze, personale di Rosy Losito allo Spazio COMEL, Mad Donna 2023 al MaDXI di Tor Tre Ponti, My Song mostra che unisce musica e street art a Formia, Diario di Viaggio di Alessandra Chicarella all’ICAR di Latina e l’esposizione dei finalisti del I Concorso Internazionale di Fotografia città di Latina al Museo Cambellotti.

Cinema

Per tutti coloro che preferiscono godere della visione di un bel film nella magica atmosfera della sala cinematografica, sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.