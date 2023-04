Weekend a Latina e provincia: cosa fare a Pasqua e Pasquetta

È arrivata la Pasqua, anticipata da varie celebrazioni religiose e laiche, molti si riuniranno in famiglia per pranzi luculliani a base di casatiello e pastiera, altri partiranno per qualche giorno e altri ancora si dedicheranno a scampagnate e gite fuori porta con amici e parenti. Per chi non vuole festeggiare in maniera tradizionale ci sono vari modi per passare un fine settimana di festa in modo piacevole e divertente. Se non avete già impegni, ecco qualche suggerimento.

Aspettando Pasqua

Come sempre le celebrazioni di Pasqua iniziano il venerdì santo con la Via Crucis e varie rappresentazioni della Passione di Cristo. La provincia pontina vanta una tradizione molto radicata e sentita: come la Sacra Rappresentazione di Sezze ormai conosciuta in tutto il mondo, o la Passione di Maenza altrettanto curata e amate, ma le celebrazioni si terranno anche in varie località della provincia pontina, come ad esempio a Formia.

Visite guidate

Con la Pasqua e dunque il week end lungo non mancheranno le visite guidate alla scoperta del nostro splendido territorio: a Formia sono in programma ben tre giorni di visite guidate dedicate alle bellezze archeologiche della città, come pure al Parco Archeologico di Priverno nella giornata di sabato si terranno diverse iniziative per bambini. Saranno aperti e visitabili anche il Giardino di Ninfa e il Giardino della Landriana.

Gite e picnic

Tante le iniziative per festeggiare Pasqua e Pasquetta a contatto con la natura come presso l’area verde di Piana delle Orme o nella splendida tenuta con aree attrezzate per picnic presso l’Azienda Agricola Ganci. Per i più piccini è in programma nella mattinata di sabato una Caccia all’Uovo nel centro storico di Latina.

Cinema

Per tutti coloro che decidono di festeggiare al Cinema la Pasqua sono in arriva varie novità e film per tutti i gusti nella vasta programmazione delle sale pontine.