Al Fellini di Pontinia, Clemente Pernarella accetta la sfida di White Rabbit Red Rabbit

Torna con un nuovo appuntamento la rassegna Slash al Teatro Fellini di Pontinia, andrà in scena venerdì 5 aprile alle ore 21.00 lo spettacolo White Rabbit Red Rabbit.

In scena ci sarà proprio Clemente Pernarella, che è anche direttore del teatro, che accoglierà una vera e propria sfida interpretativa, dando vita al testo dell’iraniano Nassim Soleimanpour.

Questo particolare testo teatrale è stato scritto nel 2010, quando l’autore ventinovenne non aveva possibilità di comunicare con l’esterno del suo Paese. Non si tratta di un testo politico, ma eminentemente metaforico, che è stato tradotto in 25 lingue e conta più di mille repliche in tutti i continenti.

La produzione italiana 369gradi in accordo con l’autore ha deciso di raccogliere gli incassi di un anno di repliche di questo spettacolo per creare una residenza di drammaturgia rivolto a giovani autrici e autori iraniani, che si svolgerà nell’estate del 2024 in Sardegna con la collaborazione di Italian and American Playwrights Project, all’interno del progetto “Un anno per la libertà di scrittura”.

Siamo di fronte a un esperimento sociale nel quale l’attrice o l’attore, che lo interpreta per un’unica volta, senza regia e senza prove, apre la busta sigillata che contiene il testo già sul palco e ne condivide il contenuto con il pubblico. Una sedia, un tavolo, due bicchieri, gli oggetti concessi. Ci sono delle regole da rispettare per chi accetta la sfida: chi decide di portarlo sulla scena non può averlo visto prima. Deve arrivare sul palco portando in dote coraggio e leggerezza, intraprendenza, ironia e intelligenza. Da qui la sfida interpretativa…

All’estero, White Rabbit Red Rabbit ha avuto interpreti celebri e meno celebri tra cui si possono citare tra gli altri Sinead Cusack, Whoopi Goldberg, Ken Loach. In Italia, a oggi, è stato interpretato e vissuto da tantissimi grandi attori: Alessandro Benvenuti, Antonio Catania, Lella Costa, Emma Dante, Elena Di Cioccio, Gioele Dix, Iaia Forte, Fabrizio Gifuni, Max Pisu, Amanda Sandrelli, solo per citarne alcuni, e stavolta toccherà a Clemente Pernarella.

L’appuntamento

È per venerdì 5 aprile alle ore 21.00 presso il Teatro Fellini di Pontinia. I biglietti sono disponibili online sul circuito CiaoTickets, per maggiori informazioni sono a disposizione i numeri 3925407500 e 3292068078 e l’indirizzo email info@fellinipontinia.it