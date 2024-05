A Opera Prima, Oscar Wilde secondo Piero Morelli

Torna a Opera Prima una delle rivisitazioni biografico-letterarie così ben curate da Piero Morelli (nelle foto di Paola Acciarino), autore, attore e performer, nonché regista di grande talento.

A catturare la sua attenzione stavolta è la figura di Oscar Wilde, non solo per la valenza letteraria del suo lavoro, ma per la totale attualità dei suoi temi, fra tutti la lotta alle convenzioni e alle ipocrisie che in un modo o nell’altro caratterizzano ogni epoca.

Wilde loves (Amore, osa dire il tuo nome!) è “l’omaggio ad un genio strappato anzitempo alla vita a causa dell’ipocrisia e del pregiudizio di un’epoca che condannava quell’amore “che non osa dire il suo nome” come afferma lo stesso Morelli.

Nel corso dello spettacolo verranno presentati i vari aspetti di questa poliedrica personalità: dall’ottocentesco e languido dandy, al grande narratore di successo, intrattenitore e autore dei più celebri aforismi che ancora oggi vengono citati, arrivando al provocatore ed edonista gentiluomo fino all’anima svuotata dopo i tre anni di lavori forzati ai quali è stato condannato dopo l’accusa di “gross indecency” (perdurata nel Regno Unito fino al 1967!) e l’allontanamento di quanti fino a poco tempo prima inneggiavano la sua eccentricità.

Uno spettacolo che, citando le sue grandi opere letterarie e attingendo a fonti critiche autorevoli, racconta l’anima e l’arte di un grande precursore di tutti i movimenti di liberazione LGBTQ del XX e XXI secolo. Dunque attraverso il racconto di una storia passata Morelli ci riporta abilmente al presente: nel quale nonostante le varie conquiste, c’è ancora tantissima strada da fare, non solo da un punto di vista dei diritti ma anche da quello sociale, poiché le convenzioni e le ipocrisie contro cui si scagliava Oscar Wilde esistono ancora e sono tristemente ancora troppo diffuse.

Wilde Loves, tra recitazione, danza, canto, moda e videoarte saprà fondere lo humor inglese con il senso della fatalità tipico della tragedia greca che hanno caratterizzato l’esistenza di Oscar Wilde. Le riprese e il montaggio video che accompagna la performance di Morelli sono a cura di Lorenzo Palombo, il disegno ludi di Dario De Francesco.

L’appuntamento

È nell’accogliente teatro di Opera Prima a Latina, sabato 11 e domenica 12 maggio alle ore 21.00. È obbligatoria la prenotazione da effettuare contattando il numero 333.3680593 (anche Whatsapp).