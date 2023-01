A Gaeta la V edizione del Campionato Mondiale di Ghiaccio Scolpito

Prosegue Favole di Luce, la rassegna di eventi pensati per animare le festività a Gaeta che non finisce con l’Epifania, infatti sabato 7 e domenica 8 gennaio si terrà in piazza della Libertà la 5° edizione del “World Ice Art Championship” – Campionato Mondiale di Ghiaccio Scolpito.

Come è ormai tradizione artisti da tutto il mondo arriveranno a Gaeta per creare incredibili sculture lavorando il ghiaccio. Uno spettacolo che suscita ancora più meraviglia in quanto si svolge in una città di mare dove di solito le temperature non sono poi così fredde.

Due giorni in cui ben 13 artisti si sfideranno sotto l’occhio attento di una giuria internazionale di esperti composta da Amelio Mazzella, Juhani Lillberg, Roberto Coccoloni.

La competizione sarà preceduta nella giornata di venerdì 6 gennaio con la realizzazione di sculture live nel contest “Le Fiabe di ghiaccio”, con la performance di alcuni artisti del ghiaccio che si esibiranno per la gioia di grandi e piccini.

L’appuntamento

È dunque a Gaeta per il pomeriggio del 6 gennaio in piazza XIX Maggio per Fiabe di Ghiaggio e dalle ore 16.00 il 7 e 8 gennaio in piazza della Libertà per il World Ice Art Championship.

Gli artisti in gara: dall’Italia Marzo Torrisi e Silvio Viola; dalla Francia Samuel Girault; dalla Germania Bernard Winter; dall’Olando Niels Brouwers e Thomas Weijenberg; dalla Malesia John Yong Chong Ming e Kee Gawat; dal Canada Larry MacFarlane; dalla Polonia Dominika Jarczok; dal Senegal David Diatta; dal Belgio Frank De Conynck; dal Montenegro Luka Radojevic.