Xylos: la personale di Angelo Tozzi allo Spazio COMEL

Torna ad aprire le sue porte al pubblico lo Spazio COMEL Arte Contemporanea di Latina dopo la prolungata chiusura invernale dovuta alla pandemia, e lo fa con la personale di un artista pontino Angelo Tozzi: Xylos. 2010-2022 opere su legno.

In esposizione una serie di opere su tavole di legno di varie dimensioni e spessori ricavate da materiali di recupero. Nel corso degli ultimi dodici anni, Angelo Tozzi, che ha sempre lavorato per sottrazione seguendo la lezione del minimalismo informale e concettuale, propone nuove esplosioni di colore, nuove atmosfere, nuovi spunti di riflessione per l’osservatore.

I lavori, realizzati infatti dal 2010 al 2022 fanno parte di un nuovo percorso che l’artista ha seguito sperimentando materiali e tecniche e sanciscono una tappa importante nella vita di Angelo Tozzi: i 50 anni da quando da bambino ha incontrato l’Arte e ha deciso che sarebbe stata sua compagna per sempre.

Pittura, scultura, musica, poesia sono le varie forme d’arte che Tozzi ama e apprezza e che convergono nei suoi lavori: una riga, un punto, una piccola forma geometrica che racchiudono un mondo e che attraverso l’aiuto del titolo giungono come un pungolo o una carezza a chi osserva.

La mostra, che sarà inaugurata sabato 9 aprile alle ore 18.00, sarà aperta al pubblico tutti i giorni dalle 17 alle 20, fino al 24 aprile con l’esclusione dei giorni di Pasqua e Pasquetta (18 e 19).

L’esposizione, che celebra i 50 anni di attività dell’artista e allo stesso tempo inaugura gli eventi del decimo anno dall’apertura dello Spazio COMEL, sarà presentata da Dafne Crocella.