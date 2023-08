A Sermoneta arriva lo Zanzaroots

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della cultura reggae, torna l'evento che promette di trasportare il pubblico in un viaggio sensoriale attraverso ritmi avvolgenti e vibrazioni coinvolgenti: Zanzaroots, organizzato con passione da Agro Sound System, in collaborazione con il LDM Sound System - Linea di Massa - Lion Dub Master e con la partecipazione speciale di Barabbas.

Zanzaroots è un'esperienza culturale che riconnette la musica, la natura e le anime, che permetterà di recuperare la prima edizione resa impossibile a causa della pioggia.

Si poterà assistere alla prima performance di un reggae sound system auto-costruito in terra pontina. Questa è un'occasione unica per celebrare l'autenticità del reggae e la creatività che si cela dietro ogni nota.

Cuore pulsante di Zanzaroots, è il LDM Sound System, sotto l'egida di Linea di Massa - Lion Dub Master, questo sistema audio all'avanguardia incanala la potenza e l'energia del reggae, pronta a scuotere menti e cuori. Una performance unica che farà immergere il pubblico nelle profondità dei bassi e nell'intensità dei ritmi, creando un'atmosfera che lascerà un'impronta indelebile. *

Partecipazione speciale della serata è quella di Barabbas, un nome che evoca sonorità uniche e una presenza scenica magnetica, che aggiunge un tocco unico all'evento, creando un'esperienza che unisce artisti eccezionali e atmosfera coinvolgente.

Zanzaroots non è solo un concerto; è un'opportunità di connettersi con la musica, la natura e le vibrazioni positive.

L'appuntamento

È per sabato 2 settembre a partire dalle ore 18.00 presso L'Orto del Sandalo a Sermoneta.