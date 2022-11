“Open Days 2022”: ad Aprilia2 tre giorni dedicati all’orientamento scolastico degli studenti

Aprilia2 presenta la VI edizione degli “Open Days”, un appuntamento dedicato all’orientamento scolastico in cui i ragazzi di terza media, insieme alle proprie famiglie, potranno incontrare in un unico luogo gli studenti degli istituti superiori e scegliere, in base ai diversi programmi scolastici proposti, il percorso di studi più adatto. L’evento si svolge nella Galleria Commerciale dove vengono allestiti gli stand dei vari Istituti delle province di Roma e Latina partecipanti, tra Licei, Istituti Superiori, Istituti tecnici, professionali, Istituti paritari Enti di Formazione e Scuole private.

“La nutrita partecipazione da parte degli istituti superiori testimonia l’importanza crescente di questo evento targato Aprilia2 e la necessità di creare un momento di incontro e condivisione fra gli studenti delle terze medie e le scuole superiori” spiegano gli organizzatori. E così dal 17 al 19 novembre ad Aprilia2 si potranno richiedere informazioni sulle attività e i programmi didattici attraverso la presenza degli studenti iscritti all’ultimo anno e degli stessi professori, che saranno a disposizione per rispondere alle domande dei giovani studenti, giunti a compiere un’importante scelta alla fine della scuola secondaria di primo grado (terza media).

Grande attesa dunque per l’edizione 2022 degli “Open Days”, che si accinge ad iniziare ad Aprilia2 e porterà tantissimi giovani a confrontarsi su materie e argomenti di studio. “Aprilia2 conferma infatti la sua attenzione per il mondo dei giovani e della scuola, ospitando per tre giorni una manifestazione dal grande valore culturale e sociale”. Gli stand degli istituti superiori partecipanti saranno attivi dalle 9 fino all’orario di chiusura di Aprilia2, nelle giornate di giovedì 17, venerdì 18 e sabato 19 novembre.

L’evento rientra tra gli appuntamenti organizzati da Aprilia2 in stretta collaborazione con gli istituti scolastici dei territori di Albano, Aprilia, Ariccia, Anzio, Grottaferrata, Latina, Nettuno, Pomezia, Roma e Velletri, volti alla diffusione di valori civici e sociali e alla diffusione e promozione della cultura.