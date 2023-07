Lazio, il calendario scolastico 2023-2024. Tutte le date 

Quando inizia la scuola? Quando sono fissate le festività? L'inizio del nuovo anno scolastico è ancora lontano due mesi, ma tutte le date sono già state rese note dalla Regione Lazio.

Le scuole del Lazio inizieranno venerdì 15 settembre 2023 per chiudere l’8 giugno 2024. Previste chiusure dal 23 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 per le vacanze di Natale e dal 28 marzo al 2 aprile 2024 per quelle pasquali. Per le scuole dell'infanzia il termine dell’anno è fissato al 29 giugno 2024.

La sospensione delle lezioni è stabilita per le seguenti festività nazionali: 1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio, 31 marzo, pasqua; 1 aprile, Lunedì dell’Angelo; 25 Aprile, Festa della Liberazione, 1° maggio, Festa del Lavoro, 2 giugno, Festa della Repubblica.

Le singole istituzioni scolastiche, nella propria autonomia, avranno la possibilità di effettuare degli adattamenti al calendario regionale, purché siano garantite l’apertura entro e non oltre il 15 settembre e la chiusura l’8 giugno. Il numero minimo è di 206 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 6 giorni alla settimana); numero minimo di 171 giorni di lezioni (per gli Istituti scolastici che hanno l’orario articolato su 5 giorni alla settimana).