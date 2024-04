La facoltà di Agraria a Latina si farà: approvata la mozione in Consiglio Regionale

La facoltà di Agraria all'Università di Latina potrebbe presto diventare realtà, con lo sforzo del consigliere regionale Angelo Tripodi. Il politico, presidente della commissione lavoro, politiche giovanili e diritto allo studio presso la Regione, ha affermato: “Sono molto soddisfatto, perché da mesi lavoro alla proposta sull’istituzione della Facoltà di Agraria a Latina, oggi non è più solo un’idea astratta di programma. Infatti, con l’approvazione della mia mozione, sottoscritta da molti colleghi in aula, come Vittorio Sambucci, Cosimo Mitrano e Salvatore La Penna, che hanno appoggiato con la loro sottoscrizione la mia idea a favore dei giovani e del territorio, il Consiglio ha impegnato il Presidente Rocca e la Giunta a sostenere l’istituzione della Facoltà di Agraria con indirizzo in "Scienze Agrarie, della Conservazione delle Foreste e della Natura e per le Biotecnologie agrarie" nella provincia di Latina".

Sarà la Regione, attraverso interventi di supporto, a sostenere l’istituzione della facoltà di Agraria presso il Governo e il Ministero "affinché si possa procedere con l’iter anche in plessi regionali presenti in provincia di Latina e idonei all’uso specifico". Tripodi ha sottolineato poi che "dell’esigenza di una facoltà di Agraria a Latina, se ne parla da tempo, sia per vocazione naturale sia per dare continuità a quella tradizione nata con l’Istituto Agrario San Benedetto di Borgo Piave, istituto di grande prestigio e tradizione che prepara al diploma in agraria moltissimi giovani del territorio. Senza dimenticare l'istituto agrario Teodosio Rossi di Priverno". Il consigliere ha ricordato le eccellenze dell'Agro Pontino come il kiwi, il carciofo romano, la mozzarella di bufala o l'olio extravergine di oliva: prodotti che hanno bisogno di mani e menti esperte per continuare a fare la fortuna di questa terra.

"La Provincia di Latina concentra nel suo territorio di pianura il 90% della superficie a serre dell’intera Regione con una produttività superiore alla media regionale. In termini di superficie occupata le coltivazioni arboree rappresentano il 23% della superficie regionale complessiva con un volume di produzione che rappresenta il 63% del totale commercializzato dell’intera regione. In ultimo, non meno importante, il volume di attività generato dalle aziende agricole operanti nella provincia di Latina, sia nel settore produttivo sia nel settore dell’allevamento, sia decisamente caratterizzato da prodotti di eccellenza che rappresentano tra il 30 e il 40% dell’esportazione Laziale nei mercati nazionali ed esteri” ha concluso Tripodi.