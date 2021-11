Parco San Marco: ripiantumati i 7 alberi che erano stati asportati per realizzare il parcheggio

Sono tornati al parco San Marco i 7 alberi da frutto che erano stati asportati per consentire la realizzazione del parcheggio di via Porfiri. Le operazioni di piantumazione da parte dei giardinieri del Comune ci sono state questa mattina nell’ambito delle iniziative per la Festa dell'Albero 2021. “Un piccolo gesto simbolico” per la ricorrenza che cadeva lo scorso 21 novembre, commentano dal Comune.

Questa mattina al parco san Marco erano presenti anche il sindaco Damiano Coletta e gli assessori Adriana Calì e Dario Bellini. “Gli alberi - era stato spiegato dall’Amministrazione - una volta estumati, sono stati curati e invasati dai giardinieri del Comune” prima di essere ripiantumati in un’area individuata dal tecnico forestale a seguito di un mirato sopralluogo".

Ai 7 alberi se ne è aggiunto anche un ottavo donato dall'ex consigliera comunale Loretta Isotton. "Prendersi cura della nostra città e dell'ambiente significa fare attenzione anche a queste piccole cose. Un grazie particolare ai giardinieri del Comune per il loro costante e prezioso lavoro" ha commentato il sindaco Coletta.