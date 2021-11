Al parco San Marco tornano i sette alberi estumati per realizzare il parcheggio

Tornano nel parco San Marco a Latina i sette alberi da frutto che erano stati rimossi nei mesi scorsi per consentire la realizzazione del nuovo parcheggio di Via Porfiri. L’iniziativa, che si svolgerà martedì 23 novembre alle 9 nell’area alle spalle dell’ospedale Santa Maria Goretti, rientra nell’ambito delle iniziative per celebrare la Festa dell’Albero 2021.

Gli alberi, spiegano dall’Amministrazione, una volta estumati, sono stati curati e invasati dai giardinieri del Comune e martedì verranno ripiantumati in un’area individuata dal tecnico forestale a seguito di un mirato sopralluogo.

Saranno presenti il sindaco Damiano Coletta, l’assessore al Verde Pubblico Dario Bellini, una rappresentanza delle scuole che aderiscono al circuito Eco-Schools e l’associazione “Libero Orto” che negli anni scorsi si era occupata della piantumazione dei sette alberi.