Mobilità, Link sbarca anche ad Aprilia: in città in arrivo altri 100 monopattini

Dopo Roma e Palermo l’azienda di monopattini in sharing nata al Mit di Boston arriva anche nella provincia pontina. Assessore Caporaso: “Un altro passo in avanti nella progettazione di nuovi spazi e servizi per la mobilità sostenibile

Dopo Roma e Palermo, sbarca anche ad Aprilia Link, l'azienda di monopattini in sharing lanciata nel 2020 e nata presso il Mit di Boston. In città 100 nuovi monopattini dotati del manubrio più largo del settore per garantire maggiore equilibrio, un sistema triplo di frenata con freno motore elettrico a supporto degli altri due a tamburo, sensori di rilevazione per il funzionamento delle luci, ammortizzatore frontale e soprattutto la pedana più ampia della categoria. Sempre integrato al monopattino, il sistema Vis (Vehicle Intelligent Safety) che esegue oltre 1.000 controlli al secondo sullo stato di salute del veicolo durante la corsa, monitorando e mettendo a punto le prestazioni in tempo reale.

“Il mercato italiano si espande e Aprilia è la terza città che abbiamo raggiunto con il nostro servizio. Siamo felici di aver rafforzato, dopo Roma, la nostra presenza nel Lazio - ha dichiarato Maurizio Pompili, Link Operation Manager Italia - Mettiamo a disposizione di tutti i cittadini i monopattini più sicuri e resistenti della categoria. In accordo con il Comune, che ringraziamo per averci dato questa possibilità, siamo orgogliosi di presentare un’offerta di lancio a zero costi di sblocco e 0,19 centesimi al minuto per i primi 10 giorni. Inoltre, a coloro che effettueranno la registrazione, confermando i propri dati e la modalità di pagamento all’interno dell’area di noleggio, saranno garantiti 5 euro in omaggio. Non vediamo l’ora che tutti i cittadini possano usare i nostri monopattini e muoversi in città in tutta sicurezza”.

L'offerta di lancio, iniziata ieri durerà ancora per altri 9 giorni. “Siamo ben lieti di accogliere oggi il nuovo servizio di noleggio di monopattini elettrici Link sul nostro territorio – commenta l’assessora ai Lavori Pubblici e ai Trasporti del Comune di Aprilia, Luana Caporaso – con l’ingresso di questo nuovo operatore, Aprilia si conferma una Città con un ottimo potenziale. Link ci consente di fare un ulteriore passo in avanti nella progettazione di nuovi spazi e servizi per la mobilità sostenibile. I monopattini elettrici possono essere un ottimo sostituto dell’automobile, soprattutto per spostamenti di media entità, nel centro cittadino. Ovviamente, raccomandiamo – soprattutto quando usciremo dalla zona rossa – di rispettare le regole del codice della strada, ribadite anche dall’azienda sui propri materiali di comunicazione”.