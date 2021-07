Aprilia: troppi atti vandalici, sospeso il servizio di monopattini in sharing

“Link, azienda di monopattini in sharing nata presso il Mit di Boston, dopo i primi quattro mesi di operatività ad Aprilia, di concerto con l'Amministrazione, ha ritenuto opportuno sospendere temporaneamente il servizio”: l’annuncio attraverso una nota congiunta è arrivato nel pomeriggio di oggi, lunedì 26 luglio.

“Nonostante esso abbia riscontrato un positivo e crescente utilizzo nel primo periodo di attivazione da fine marzo 2021, infatti - si legge nella nota -, l’azienda sta registrando purtroppo un protrarsi di atti di vandalismo nei confronti dei propri mezzi, in aggiunta al problema – già attenzionato all’Amministrazione comunale – della diffusione di account fake e di altre frodi generiche.

La momentanea sospensione del servizio viene operata al fine di garantire sia la sicurezza dei veicoli sia la tutela dell'ordine pubblico. Link, in accordo con gli uffici del Comune, lavorerà per implementare nuove soluzioni tecnologiche volte a rafforzare gli aspetti legati alla sicurezza, con l’obiettivo di ripristinare i veicoli e continuare a garantire ai cittadini l’opportunità e i vantaggi della micromobilità elettrica”.

“La compagnia - conclude poi la nota - rimane a disposizione per concordare le modalità relative al periodo della sospensione, che si concluderà quando verranno implementate tali risoluzioni tecnologiche – previa comunicazione e accordo tra le Parti – e ringrazia l’amministrazione della città di Aprilia per la disponibilità e il dialogo costante”.

“Spiace oggi dover prendere atto della sospensione, seppur temporanea, di un servizio utile a tanti cittadini – commenta l’assessora ai Trasporti Luana Caporaso – purtroppo, come spesso accade, l’inciviltà e la maleducazione di alcuni penalizzano tutti. Il servizio di monopattini elettrici in sharing è un’opportunità interessante per una Città come la nostra, soprattutto in chiave di sostenibilità. Si tratta di un servizio a costo zero per le casse del Comune e utile per piccoli spostamenti all’interno del centro cittadino. Confidiamo nella capacità di Link di implementare nuove tecnologie in grado di garantire l’integrità dei mezzi e la sicurezza di chi li utilizza. E rinnoviamo l’appello ad un uso corretto e consapevole dei monopattini”.