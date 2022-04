Plastic free a Fondi: raccolti dai volontari 190 chili di rifiuti

Ha ottenuto un risultato importante in termini di partecipazione e di raccolta l'iniziativa di Plastic Free a Fondi, in prossimità della Macchina Vecchia di Pantano, tenutasi nella mattinata di domenica 10 aprile, con il patrocinio del Comune e la collaborazione della società De Vizia. Azione. L'iniziativa si è svolta in contemporanea con altre 300 località in tutta Italia in occasione dell'evento nazionale indetto da Plastic Free.

"Ci tengo a ringraziare in particolar modo il consigliere comunale Francesco Ciccone e il presidente dell'Asd Cicloamatori Fondi Gino Marcantonio che hanno partecipato alla manifestazione, e insieme a loro tutti i cittadini che hanno raccolto il nostro invito - commenta Tina Di Fazio, referente Plastic Free di Fondi - Tra via Maginotti e le stradine limitrofe abbiamo rinvenuto 190 kg di rifiuti, tanta plastica e vetro ma anche una quantità considerevole di elettrodomestici, nonché carcasse di animali morti, inerti, imballaggi, contenitori e residui di ogni materiale. Appare evidente che l'area in questione risulti essere frequentata abitualmente da chi non predilige evidentemente un conferimento corretto dei rifiuti".

"E' nostra intenzione - spiega ancora - continuare periodicamente con queste azioni di sensibilizzazione in tutte le zone del territorio colpite dall'abbandono di rifiuti, sollecitando l'amministrazione comunale ad effettuare maggiori controlli, anche attraverso l'installazione di fototrappole, perché è inaccettabile che la piana di Fondi venga scambiata per una grande discarica a cielo aperto. Quello che abbiamo visto è un vero e proprio danno ambientale, evidentemente non bastano gli ottimi risultati percentuali della Differenziata, c'è bisogno di una grande operazione di bonifica e difesa del territorio".