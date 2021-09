A scuola in bici per il rispetto dell’ambiente: l’iniziativa degli studenti di Sabaudia

A scuola in bicicletta per promuovere il cambiamento dei comportamenti individuali a favore di una mobilità alternativa, intelligente e soprattutto sostenibile: questo il senso dell’iniziativa che questa mattina ha visto protagonisti gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Omnicomprensivo Giulio Cesare di Sabaudia. Gli alunni, infatti, hanno rinunciato alla comodità dell’auto o dello scuolabus per recarsi in classe in bici, esortando tutti a modificare la propria quotidianità con uno stile vita quanto più salutare e rispettoso dell’ambiente.

I ragazzi, accompagnati dai loro insegnanti e dai collaboratori scolastici, si sono ritrovati presso il Centro Visitatori del Parco Nazionale del Circeo per poi imbracciare le loro bici e recarsi a scuola. Ad accoglierli c’erano il sindaco Giada Gervasi, il consigliere con delega alla sostenibilità Francesca Avagliano, il comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale e la professoressa Mariagrazia Picardi, referente della scuola per l’educazione ambientale.

“Questa mattina i ragazzi hanno dimostrato quanto sia oramai indispensabile cambiare la rotta e anteporre la tutela dell’ambiente e la promozione di uno stile di vita salutare a qualsiasi attività quotidiana, anche in ordine alla mobilità - ha commentato il sidnaco Gervasi -. Ma non solo, allo stesso tempo hanno attestato come il cambio di tendenza rappresenti una vera opportunità di divertimento, di crescita e responsabilizzazione. Ragion per cui aver aderito alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile ha rappresentato l’inizio di un percorso condiviso di sensibilizzazione, una sfida che parte dai più giovani e che mira a coinvolgere a gran voce il mondo degli adulti. E in una città come Sabaudia che nell’imminente futuro si appresta a divenire sempre più ciclabile, con diversi percorsi che collegano anche il centro urbano al mare, questa sfida diviene una missione da compiere, immancabilmente tutti insieme. Vorrei ringraziare tutti loro per l’entusiasmo e il coinvolgimento, la dirigente scolastica Miriana Zannella, la professoressa referente Mariagrazia Picardi e tutti i docenti e collaboratori che hanno accompagnato i nostri ragazzi in questa esperienza. La mia riconoscenza, non ultimo, va al Tenente Colonnello Katia Ferri, Comandante del Reparto Carabinieri del Parco Nazionale, a tutti i suoi uomini e donne, al Parco Nazionale del Circeo e alla Polizia Locale per il prezioso supporto offerto all’iniziativa”.

L’evento, dal titolo “Bike to School”, è stato promosso dall’I.O. Giulio Cesare di Sabaudia con il patrocinio dell’Amministrazione comunale e del Parco Nazionale del Circeo e con la collaborazione del Reparto Carabinieri del Parco e della Polizia Locale, nell’ambito della 20esima edizione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la più importante campagna di sensibilizzazione della Commissione europea sul tema.