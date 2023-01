Come richiedere o rinnovare il passaporto a Latina

Quando si viaggia fuori dai Paesi dell'Unione Europea è necessario possedere il passaporto.

Il passaporto è un documento d'identità, con validità di 10 anni, che, ormai, viene rilasciato in formato elettronico (a partire dal 26 ottobre 2006), ossia in una versione composta da 48 pagine cartacee con microchip inserito nella copertina e firma del titolare digitalizzata. Per richiederlo, o rinnovarlo in caso sia scaduto, bisogna seguire delle procedure ben precise.

Come richiedere il passaporto a Latina

Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e per i maggiorenni ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all'interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l'emissione di un nuovo passaporto.

Per presentare la domanda, bisogna accedere al sito www.passaportonline.poliziadistato.it con SPID/CIE per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda, eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia. Se le date disponibili online sono terminate e ci sono urgenze adeguatamente motivate (lavoro, salute e studio) ci si può rivolgere direttamente alla Questura o al Commissariato

La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora secondo quanto disposto dalla legge 21 novembre 1967 n. 1185 art.6:

la Questura

l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza

la stazione dei Carabinieri (per le impronte digitali, se previste, il cittadino si dovrà recare presso la questura o commissariato anche in tempi differiti)

Chi intende richiedere il passaporto presso il luogo di domicilio e non presso quello di residenza, deve tenere presente che per effettuare correttamente i controlli previsti dalla legge ci sono alcune condizioni ed in particolare la dimostrazione del domicilio o dimora in comune diverso da quello di residenza e le ragioni che giustifichino il perché non ci si rechi alla Questura di residenza per richiedere il passaporto. Soprattutto va considerato che si allungheranno i tempi di rilascio poiché lo stesso sarà subordinato al nulla osta al rilascio che dovrà essere richiesto alla Questura di residenza. [QUI MAGGIORI INFORMAZIONI]

La documentazione necessaria

Ecco l'elenco dei documenti da presentare se si vuole fare richiesta di passaporto: